Es oficial: estas son las nuevas deducciones autonómicas para la campaña de la Renta 2026

Las claves nuevo Generado con IA La campaña de la Renta 2026 incluye importantes cambios en las deducciones autonómicas, con modificaciones, nuevas incorporaciones y eliminaciones según la comunidad. Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y La Rioja suman deducciones para gastos veterinarios, enfermedades como la celiaquía y ELA, vivienda, ejercicio físico, y población en riesgo de despoblamiento. Comunidades como Baleares y Canarias eliminan o sustituyen deducciones previas, mientras que Madrid y Castilla y León mantienen sus beneficios fiscales sin cambios relevantes. El plazo para presentar la declaración de la Renta finaliza el 30 de junio, y cada región ofrece deducciones específicas para situaciones sociales, familiares y económicas concretas.

La campaña de la Renta ya ha arrancado oficialmente. Y los contribuyentes tendrán de plazo hasta el próximo 30 de junio para hacer bueno el dicho de que ‘Hacienda somos todos’.

Como cada año, la declaración de la Renta presenta una serie de novedades. En concreto, y este año, el marco estatal (el que depende de la Agencia Tributaria), se mantiene estable. Sin embargo, en el capítulo de las deducciones autonómicas hay diferentes cambios.

A continuación, te mostramos cuáles son las modificaciones, añadidos y eliminaciones en las deducciones de las comunidades autónomas según los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Cambios en las deducciones

Andalucía

Se añaden tres deducciones: para fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva, por gastos veterinarios (animales de compañía o perros de asistencia) y para familias con enfermedad celíaca diagnosticada.

Aragón

Desaparecen las deducciones por acogimiento de personas o familias ucranianas y por ayudas de carácter humanitario al pueblo ucraniano. El resto de las deducciones, como las de nacimiento, libros de texto y gastos de guardería, se mantienen sin cambios significativos en sus títulos.

Principado de Asturias

Las deducciones por nacimiento en concejos con riesgo de despoblamiento y para autónomos en dichas zonas ahora incluyen también a aquellos en "crisis demográfica". Y se incorpora una deducción por gastos derivados de la enfermedad celíaca diagnosticada.

Baleares

Se elimina la deducción temporal para compensar el incremento del coste de los préstamos hipotecarios a tipo variable. Y se añade una deducción para compensar gastos por vivienda ocupada ilegalmente o por suspensión de lanzamiento.

Canarias

Se elimina la deducción por donaciones en metálico a descendientes para vivienda habitual y se incluye en su lugar la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación.

Cantabria

La referencia a zonas con "reto demográfico" cambia a municipios afectados por "riesgo de despoblamiento". Se añaden deducciones por residencia habitual en municipios con riesgo de despoblamiento, para nuevos contribuyentes del extranjero, para compensar gastos de desplazamiento de nuevos residentes y por el arrendamiento de viviendas vacías.

Castilla-La Mancha

Se incorporan deducciones por ahorro-inversión en la adquisición o construcción de la primera vivienda habitual y por gastos de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia.

Cataluña

La deducción por nacimiento o adopción ahora incluye el acogimiento familiar. La deducción por viudedad se actualiza para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Y se añaden deducciones por alquiler para víctimas de violencia machista y por inversión en sociedades cooperativas agrarias y de vivienda.

Extremadura

Se incluyen deducciones por donaciones de dinero a entidades culturales y deportivas, para contribuyentes que trasladen su residencia a Extremadura, y ayudas específicas para personas con ELA y sus familiares.

Galicia

La deducción por incendios se actualiza para los ocurridos en 2025 (Situación 2), y se añaden deducciones por adecuación de inmuebles vacíos para alquiler, arrendamiento de viviendas vacías, ayudas por ELA, adquisición de libros de texto y material escolar, y ayudas para afectados por la talidomida.

Región de Murcia

Gran incremento de beneficios en 2026, incluyendo gastos en vehículos eléctricos e infraestructura de recarga, cristales graduados y lentes de contacto, gastos por Enfermedades Raras, inversión en economía social y gastos veterinarios.

La Rioja

Se añaden deducciones para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural, por cuotas a organizaciones profesionales agrarias y por enfermedad celíaca.

Comunitat Valenciana

Se ajustan los títulos de varias deducciones para incluir conceptos como "delegación de guarda con fines de adopción" en las ayudas por nacimiento, hijos con discapacidad y gastos de guardería.

Por último, Castilla y León y la Comunidad de Madrid no presentan cambios destacados en sus deducciones.