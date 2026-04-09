Los impuestos, bajo la lupa: cada español paga más de 460.000 € a Hacienda a lo largo de su vida según un estudio

Las claves nuevo Generado con IA Cada español paga de media más de 460.000 euros en impuestos a lo largo de su vida, según un estudio del Instituto Juan de Mariana. Casi la mitad de la carga fiscal total (217.700 euros) corresponde a impuestos sobre el trabajo, incluyendo cotizaciones sociales. El segundo mayor bloque son los impuestos al consumo, que suman 129.500 euros, seguidos por los impuestos sobre el capital, con 110.700 euros. La carga fiscal acumulada equivale a 16,4 años de salario íntegro dedicados únicamente al pago de impuestos.

En la vida de cualquier ciudadano, los impuestos están presentes en cada sueldo, cada compra y cada inversión.

Aunque muchas veces pasan desapercibidos, constituyen una de las cargas económicas más importantes a lo largo de la existencia de una persona.

Un reciente estudio del Instituto Juan de Mariana pone cifras concretas a esta realidad: cada español paga, en promedio, más de 460.000 euros a Hacienda a lo largo de su vida, de los cuales casi la mitad están directamente relacionados con el trabajo.

El informe anual, denominado "Impuestómetro 2026", incorpora este año un enfoque innovador basado en las Cuentas Nacionales de Transferencia.

Gracias a este enfoque, es posible estimar con mayor precisión la carga fiscal que enfrentará un individuo promedio a lo largo de su vida, que ascenderá aproximadamente a 460.600 euros desde su nacimiento hasta la jubilación.

De este total, los impuestos sobre el trabajo, incluyendo cotizaciones sociales, representan 217.700 euros, es decir, el 47,3% del total.

Este bloque incluye las contribuciones a la Seguridad Social y los impuestos directos sobre el salario, y refleja cómo la fiscalidad laboral constituye casi la mitad de la carga tributaria vital de cada español.

El segundo grupo lo forman los impuestos sobre el consumo, que suman aproximadamente 129.500 euros (28,1%). Estos incluyen el IVA y otros tributos indirectos que gravan bienes y servicios.

Por último, los impuestos sobre el capital, como el patrimonio o las transmisiones, completan la cifra con 110.700 euros (24%), evidenciando que aunque menos visibles en el día a día, representan una porción significativa del total.

El informe subraya que, tomando como referencia el salario medio bruto anual de 28.050 euros en 2023, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la carga fiscal acumulada equivale a 16,4 años de sueldo íntegro dedicados exclusivamente al pago de impuestos.

"Esta descomposición refleja una estructura tributaria en la que la fiscalidad del trabajo absorbe casi la mitad de todo lo que un ciudadano pagará al fisco a lo largo de su existencia", destacan los autores del estudio, que se publica justo al inicio de la Campaña de la Renta.

El "Impuestómetro 2026" ofrece así una herramienta valiosa para comprender la presión fiscal que enfrentan los españoles a lo largo de su vida, fomentando el debate sobre eficiencia tributaria, sostenibilidad de la Seguridad Social y políticas de reducción de cargas sobre el trabajo.