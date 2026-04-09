España pide ayuda a la UE: un nuevo impuesto a las energéticas para afrontar el coste de la guerra de Irán

Las claves nuevo Generado con IA España y otros cuatro países de la UE proponen crear un impuesto temporal a las grandes energéticas para repartir el coste económico de la guerra de Irán. El objetivo es gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas por la subida del petróleo y destinar la recaudación a apoyar a familias, empresas y las cuentas públicas. La propuesta busca que el impuesto tenga carácter europeo, sea temporal y solidario, y se aplique también a beneficios obtenidos en el extranjero por multinacionales petroleras. Los ministros justifican la medida por el impacto del encarecimiento del petróleo en la economía y ciudadanos europeos, y piden que la carga se reparta de forma más equitativa.

España junto a otros cuatro países de la Unión Europea (UE) ha puesto sobre la mesa la creación de un nuevo impuesto temporal a las grandes empresas energéticas con un objetivo muy concreto: repartir de forma más equitativa el coste económico derivado de la guerra de Irán.

La propuesta busca gravar los beneficios extraordinarios que las compañías energéticas están obteniendo por la subida del precio del petróleo y utilizar esa recaudación para aliviar el impacto sobre familias, empresas y cuentas públicas.

Con esto, el Gobierno pretende que quienes más ganan en este contexto de incertidumbre contribuyan también en mayor medida a financiar las medidas de apoyo y estabilidad económica en el conjunto de la UE.

¿Qué se pide exactamente?

Alemania, Italia, Portugal, Austria y España pidieron a Bruselas diseñar un instrumento de contribución a escala europea para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con una base jurídica sólida en derecho comunitario.

La idea es que dicho impuesto sea temporal y tenga un carácter solidario, similar a lo aplicado en el año 2022 con la invasión rusa en Ucrania.

No obstante, la idea es que esté mejor adaptado, o al menos que esté planteado de una manera más específica, para incluir los beneficios obtenidos en el extranjero por petroleras multinacionales.

Los ministros de Economía de los cinco países justificaron que la situación en Oriente Medio ha encarecido el petróleo y afecta a la economía del país y los ciudadanos europeos.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", leía la carta de los ministros fechada el 3 de abril.

Dicho documento, compartido en la red social X por el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, fue enviado al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra.

Ministers🇦🇹Markus Marterbauer 🇵🇹@JMirandSarmento 🇩🇪@larsklingbeil 🇮🇹Giancarlo Giorgetti and 🇪🇸 I are asking @EU_Commission to explore a temporary solidarity instrument for energy companies to contribute from war-driven windfall profits & ease the burden on consumers and taxpayers pic.twitter.com/3SDxaB67Tw — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) April 4, 2026

Así, la idea de los ministros es que la recaudación permita financiar ayudas temporales, especialmente dirigidas a consumidores, y para contener la inflación sin aumentar la presión sobre los presupuestos públicos nacionales.

Además de esto, señalaron que mandaría un "mensaje claro" para que quienes se beneficien de la guerra deben "aportar para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

Finalmente, los ministros comunicaron que la Comisión se comprometió a examinar dicha propuesta "rápidamente", aunque todavía no hay una decisión o texto legislativo completo.