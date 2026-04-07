España endurece las normas: desde junio los venezolanos no podrán regularizar su situación a través de la vía exprés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno. Eduardo Parra Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA España eliminará a partir de junio la vía exprés para que venezolanos regularicen su situación migratoria. Desde 2018, unos 240.000 venezolanos se beneficiaron de este permiso humanitario, que permitía trabajar y residir legalmente por 12 meses. A partir de ahora, los venezolanos deberán pasar por el canal ordinario de inmigración, lo que dificulta y limita las autorizaciones de residencia. El colapso del sistema por la alta demanda y falta de recursos motivó el cierre de la vía exprés para migrantes venezolanos.

La crisis política y humanitaria en Venezuela ha llevado al éxodo de casi ocho millones de venezolanos, de los cuales, al menos 700.000, han llegado a parar a España.

Por su complicada situación, el Gobierno español decidió otorgarles una vía exprés a estos migrantes para que lograsen regularizar su situación de una manera casi automática.

No obstante, el Ejecutivo ha decidido cerrar estas puertas a los venezolanos y devolverlos al canal ordinario de cualquier extranjero que busca asilo en España.

Malas noticias para Venezuela

Desde 2018 la vía exprés ha supuesto para los venezolanos una salvación que les ha permitido asentarse en España.

No obstante, a partir de junio el Gobierno dejará de conceder permisos de residencia por razones humanitarias a estos migrantes, cerrando así la cuestión de qué hacer con los miles de venezolanos que llegan a España: regresarlos a la vía ordinaria de inmigración.

Para aquellos venezolanos que pretendían establecerse en España en los próximos meses, esta noticia supone un golpe negativo importante.

Principalmente porque los trámites se complicarían muchísimo más, ya que en la práctica se conceden muy pocas autorizaciones por razones humanitarias y en casos excepcionales; por lo general, se dan si hay enfermedad grave, riesgo serio al volver al país, entre otros.

La vía exprés ha permitido a alrededor de 240.000 venezolanos regularizar su situación en España. Por lo general, se concedían en torno a 40.000 concesiones anuales, hasta que en 2025 esta cifra subió a 50.000.

El procedimiento consistía en que los venezolanos llegaban a las ciudades españolas solicitando asilo y así entraban en el circuito de protección internacional recibiendo una autorización de residencia por razones humanitarias.

A pesar de no ser asilo en el sentido literal de la palabra, era un permiso de 12 meses que permitía trabajar y residir legalmente en España.

Así, miles de expedientes que no calificaban como 'refugiados' en sí, podían obtener esta protección y permitían una regularización estable y, con el tiempo, la nacionalidad.

La justificación de este 'beneficio' que se le otorgó a los migrantes venezolanos, era la situación política y económica del país latinoamericano.

Sin embargo, este sistema acabó colapsando al acumular miles de solicitudes y no tener los recursos para gestionarlas.

La realidad es que la venezolana es una de las nacionalidades que más emigran a España desde hace varios años, de hecho, en ciertos casos el 60% de las solicitudes de asilo eran de esta nacionalidad, con lo cual, al volverse este el sistema predilecto para conseguir la residencia, la situación acabó explotando.

Independientemente de ello, España ha sido refugio de muchos venezolanos que deben huir del país, como el presidente electo, Edmundo González, y el opositor Leopoldo López, quien recibió su nacionalidad española recientemente.

No obstante, el contexto de incertidumbre actual en Venezuela, desde la captura de Nicolás Maduro el tres de enero de 2026, podría hacer que una parte de sus ciudadanos opte por emigrar y vea España como el país perfecto para ello y se encuentren con esta nueva dificultad.

Así, este cambio coincide con los intentos del Gobierno de terminar de concretar la regularización masiva de migrantes a la que también se podrán acoger aquellos venezolanos que cumplan las condiciones de la misma.

Sin embargo, se convierte en una barrera para la inmigración venezolana que ahora tendrá que superar nuevos obstáculos para conseguir residir legalmente en España.