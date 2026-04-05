Marruecos cambia de estrategia: se lanza a importar productos de China y consolida su relación comercial con la UE

Las claves nuevo Generado con IA Marruecos refuerza su relación comercial con China, alcanzando un récord de 59.810 millones de dólares en intercambios durante el primer semestre de 2025, un 20% más que el año anterior. El aumento de importaciones marroquíes desde China destaca en sectores tecnológicos como móviles y vehículos, mientras que las exportaciones marroquíes a China crecieron un 10,1% en el mismo periodo. El acercamiento a China no afecta los lazos de Marruecos con la Unión Europea, que sigue siendo socio estratégico en áreas como migración, agricultura y pesca. Bruselas y España respaldan el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, aunque la propuesta sigue siendo rechazada por el pueblo saharaui y ha generado tensiones con Argelia.

El Reino de Marruecos es un punto estratégico del comercio internacional. Conecta África con Europa, por lo que representa un enlace clave de personas, embarcaciones y mercancías entre el viejo continente y el Magreb.

Por eso, tanto Europa, como Estados Unidos y China tienen muy presente al país africano en sus alianzas comerciales y geopolíticas. Aunque es el gigante asiático quien podría estar cogiendo la delantera en un momento crucial con infinitas disputas bélicas y auge del multilateralismo.

En este contexto, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha estrechado sus relaciones con China en los últimos años hasta el punto de que los intercambios comerciales entre ambas potencias han alcanzado la cifra récord en el primer semestre de 2025 de 59.810 millones de dólares, casi un 20% más que el año anterior.

Batalla entre EEUU y China

El punto de inflexión ha sido el aumento de las exportaciones de productos chinos al mercado marroquí, entre los que destacan los tecnológicos como móviles o vehículos. En total, las importaciones desde Rabat han subido más de un 20% que en el mismo periodo de 2024, según informa Atalayar.

En la otra dirección, el estado de las exportaciones de Marruecos a Pekín también es bueno. Alcanzaron los 6.910 millones de dólares de enero a julio de 2025, un 10,1% más respecto a 2024. Este incremento tiene lugar en un momento histórico en el que el gigante asiático ha reducido sus aranceles para la importación de productos procedentes de África.

Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, quiere extender sus tentáculos en la tierra africana dentro de su objetivo de mirar a los ojos a Estados Unidos en todos los niveles, ya sea a nivel comercial, tecnológico, de influencia territorial e incluso espacial.

Este acercamiento a Pekín no ha empeorado las relaciones del Reino de Marruecos con la Unión Europea. De hecho, continúan siendo socios estratégicos en la gestión de flujos migratorios, el control de fronteras, agricultura y pesca.

La cuestión del Sáhara Occidental

Además, Bruselas apoya el plan de autonomía de Marruecos para desencallar el conflicto con el Sáhara Occidental, que propuso ante la ONU en 2007 una región autónoma saharaui bajo soberanía marroquí. Propuesta que ha sido, en cambio, siempre rechazada por el pueblo del Sáhara.

España también apoyó en 2022 el plan de autonomía de Mohamed VI, movimiento que generó tensión con Argelia, principal proveedor de gas de nuestro país. Sin embargo, en este 2026, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitó Argel y anunció la reactivación del tratado bilateral de amistad y cooperación con el país del Magreb.