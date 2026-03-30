Reino Unido da una lección a España con los autónomos: cuota cero si facturas por debajo del mínimo establecido

Las claves nuevo Generado con IA En Reino Unido, los autónomos con ingresos por debajo de 12.570 libras anuales están exentos de pagar impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales obligatorias. Las cotizaciones sociales solo se aplican a partir de ciertos umbrales, y existen aportaciones voluntarias para proteger el historial de pensión de los autónomos con bajos ingresos. En España, la cuota de autónomos es obligatoria cada mes, incluso si los ingresos son bajos, y las bonificaciones solo aplican de forma temporal. El modelo británico protege de forma permanente a los emprendedores con menores ingresos, permitiendo el crecimiento de los negocios antes de imponer cargas fiscales.

El contraste entre España y Reino Unido muestra cómo un sistema fiscal y de cotizaciones puede proteger o asfixiar al autónomo.

Mientras aquí las cuotas mensuales son altas y obligatorias, en Reino Unido los emprendedores de bajos ingresos pueden respirar y centrarse en sacar su negocio adelante.

En el país británico, la Personal Allowance establece un umbral de 12.570 libras anuales, unos 14.700 euros, exento de Income Tax.

Si no se supera esa cifra de beneficios, el autónomo no paga impuestos sobre la renta. Además, los pagos se hacen anualmente tras presentar la declaración de beneficios, evitando la presión de cuotas mensuales.

Las cotizaciones sociales (National Insurance) tienen matices importantes. Si los beneficios anuales son inferiores a 6.845 libras, el autónomo no paga cotizaciones obligatorias, pero el año no computa para su jubilación.

Para que este periodo cuente, el trabajador debe realizar una aportación voluntaria de 3,50 libras a la semana que proteja su historial de pensión.

En cambio, si los rendimientos oscilan entre las 6.845 y las 12.570 libras, el profesional sigue exento de pago pero el periodo se le acredita automáticamente. De esta forma, el año computa para la jubilación de manera totalmente gratuita para el contribuyente.

A partir de las 12.570 libras comienza a aplicarse la Class 4: un 6% sobre los beneficios comprendidos entre 12.570 y 50.270 libras, mientras que el exceso que supere este umbral tributa a un tipo reducido del 2%.

El cálculo es proporcional al exceso sobre el umbral y solo se aplica sobre los beneficios reales, nunca como tarifa fija mensual.

Una realidad paralela

En España, la situación es muy distinta. Un autónomo con rendimientos netos de 14.700 euros al año (unos 1.225 euros al mes) paga entre 260 y 300 euros mensuales según las tablas vigentes.

Este pago es obligatorio todos los meses, con independencia de posibles retrasos de clientes o de periodos económicamente complicados.

No obstante, conviene destacar que existen algunos alivios iniciales. La Tarifa Plana estatal reduce la cuota a 80 euros mensuales durante el primer año.

Además, algunas comunidades aplican la llamada Cuota Cero autonómica, que puede extender este beneficio hasta 24 meses para quienes cumplen determinados requisitos.

Sin embargo, una vez finalizado ese periodo, el autónomo vuelve al sistema general y debe abonar la cuota completa.

La diferencia estructural es clara. Reino Unido protege permanentemente a los autónomos con ingresos bajos, permitiendo que los negocios nazcan, sobrevivan y crezcan antes de enfrentarse a presión fiscal.

España ofrece bonificaciones temporales que ayudan al inicio, pero no eliminan la carga de fondo.

Emprender debería ser un reto profesional, no un deporte de riesgo fiscal. Reino Unido lo ha entendido; España aún tiene camino por recorrer, y sus autónomos lo sienten desde el primer mes.