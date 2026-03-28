Los trabajadores podrán pedir el cómputo de la mili para intentar jubilarse antes de tiempo en España

Las claves nuevo Generado con IA Los trabajadores que hicieron la mili podrán pedir que ese periodo cuente como tiempo cotizado para la jubilación. El cómputo de la mili permite sumar hasta un año más al total de años cotizados, facilitando el acceso a la jubilación anticipada. Este año extra no adelanta la edad de jubilación ordinaria, pero ayuda a cumplir los requisitos para retirarse antes y puede mejorar ligeramente la pensión. Para beneficiarse, es necesario haber realizado la mili obligatoria durante al menos nueve meses y presentar la documentación ante la Seguridad Social.

La jubilación es, para muchos trabajadores, uno de los momentos más esperados de su vida. No son pocos los que cuentan los días que les quedan para poner fin a su etapa laboral y empezar una nueva fase con más tiempo libre.

Es por ello que cualquier medida que permita adelantar ese momento o mejorar la pensión genera un gran interés entre los que están a punto de decir adiós a su día a día laboral.

Entre ellas, encontramos la mili, un periodo que muchos ya tienen olvidado, pero que puede ayudarles a contar como años cotizados.

Esta opción puede resultar clave para quienes están cerca de cumplir los requisitos necesarios para jubilarse, especialmente de forma anticipada, a fin de que puedan completar el periodo que solicitan para esta jubilación.

Es cierto que, durante años, este tiempo no se ha tenido en cuenta en la carrera laboral. Sin embargo, ahora se reconoce que muchos trabajadores tuvieron que interrumpir su actividad profesional para cumplir con esta obligación.

Por ello, se computa como tiempo cotizado, lo que supone un cambio relevante en el acceso a la jubilación.

En la práctica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social permite sumar hasta un año adicional al total de años cotizados. Este detalle, aunque limitado, puede marcar la diferencia en casos concretos.

Por ejemplo, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se exigen 35 años cotizados, mientras que en la modalidad involuntaria se requieren 33 años. En ambos supuestos, este año extra puede ayudar a alcanzar el mínimo exigido.

Eso sí, tal y como detallan desde Capitol Asesores a EL ESPAÑOL, conviene matizar que "no se puede sumar a la edad para la jubilación ordinaria, sino únicamente al cómputo de años cotizados".

Es decir, no adelanta directamente la edad legal, pero sí facilita cumplir las condiciones necesarias para retirarse antes.

Además, el impacto económico de esta medida también existe, aunque es moderado. Y es que al aumentar el total de años cotizados, puede mejorar ligeramente la base reguladora y, en consecuencia, la cuantía de la pensión mensual.

No obstante, al estar limitado a un máximo de un año, su efecto suele ser reducido.

Para beneficiarse, es necesario haber realizado la mili cuando era obligatoria y durante un periodo mínimo de nueve meses, además de cumplir con el resto de requisitos de cotización.

El procedimiento implica solicitar varios documentos, como el certificado del servicio militar y el informe de vida laboral, y presentarlos ante la Seguridad Social, que dispone de "un plazo de 6 meses para resolver la solicitud".