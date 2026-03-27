Mucho más que formación: así transforma Fundación Naturgy los centros educativos valencianos tras la DANA

El programa Sumando Energías por Valencia de Fundación Naturgy impactará en 130 centros educativos afectados por la DANA, con medidas como la instalación de paneles solares y el desarrollo de actividades de fomento en el ámbito de la educación ambiental.

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación Naturgy impulsa 'Sumando Energías por Valencia', un plan integral para reconstruir y transformar centros educativos afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. El eje educativo beneficia a 130 centros de 38 municipios con instalaciones solares, auditorías energéticas y programas formativos para crear escuelas sostenibles y resilientes. El proyecto incluye recursos didácticos para docentes, talleres de prevención, charlas para familias y la integración de 40 escuelas en la red Efigy Schools. Se fomenta el talento femenino en disciplinas STEAM y la empleabilidad local, permitiendo a estudiantes de FP instalar sistemas fotovoltaicos y adquirir experiencia profesional en energías renovables.

Cuando una catástrofe golpea una comunidad, la reconstrucción empieza con lo material y sigue con la capacidad de devolver esperanza, confianza y un futuro a quienes más lo necesitan. En la Comunidad Valenciana, la iniciativa 'Sumando Energías por Valencia', impulsada por Fundación Naturgy, convierte esta visión en una acción real a través de diferentes iniciativas que beneficiarán a más de 40.000 personas afectadas por la DANA.

Este plan integral de actuación sobre el terreno se despliega en cuatro grandes ámbitos: Personas, Educación, Empleo y Medio Ambiente. Cada uno de estos pilares asume un rol fundamental para focalizar unas ayudas que hoy permiten a los afectados mirar al futuro con mayor optimismo tras el trágico suceso.

Para Maria Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, “este no es un plan más de la fundación, es una propuesta que pretende dar una solución integral a todas aquellas necesidades que dejó la DANA”.

En la puesta en marcha de este ambicioso programa confluye “toda la experiencia y el conocimiento de la fundación durante estos últimos 30 años y poniendo ese conocimiento al servicio de la comunidad”, explica Coronado.

Espacios educativos más sostenibles y resilientes

En el eje de Educación, por ejemplo, Fundación Naturgy ha puesto en marcha actuaciones que alcanzarán a 130 centros educativos de 38 municipios damnificados, mediante instalaciones solares, auditorías energéticas y programas formativos para toda la comunidad escolar. El propósito de esta iniciativa es transformar las escuelas en espacios sostenibles, resilientes y preparados para inspirar a una nueva generación comprometida con el cuidado del planeta y con su propio entorno.

CEIP Vicente Blasco Ibáñez (Aldaia).

La DANA provocó daños estructurales severos en muchos recintos, lo que dejó temporalmente a 16.000 alumnos de primaria sin una escolarización regular. Por ello, 'Sumando Energías por la Educación' no solo alivia el impacto de lo vivido, sino que dota a los centros educativos de herramientas clave para garantizar su resiliencia ante futuros eventos meteorológicos extremos.

La medida principal de este eje consiste en la instalación gratuita de paneles solares fotovoltaicos en un mínimo de 40 escuelas perjudicadas. Esta transición hacia un modelo ecológico generará un ahorro económico sustancial, lo que permitirá a las direcciones de los centros escolares destinar más fondos a cubrir sus necesidades emocionales y comunitarias.

En diciembre de 2025 ya se completó el montaje en cinco colegios del municipio de Alaquàs, y la previsión es alcanzar la docena de centros equipados para finales del presente mes de marzo.

Además, estos 40 centros provistos de placas fotovoltaicas se integrarán automáticamente en la red educativa Efigy Schools durante todo un año. El objetivo de este acompañamiento es que los recintos se transformen en verdaderos puntos neurálgicos de referencia comunitaria, plenamente capacitados en la gestión de emergencias.

Marta Monteagudo, directora del CEIP Castellar-Oliveral, valora positivamente que el proyecto conecte con una enseñanza fundamentada en la sostenibilidad y la conciencia ambiental del alumnado: “Queremos que nuestro alumnado no solo aprenda contenidos, sino que crezca con valores y herramientas para afrontar los retos del mundo actual, y la sostenibilidad es uno de los más importantes”, asegura.

"Queremos que nuestro alumnado no solo aprenda contenidos, sino que crezca con valores y herramientas para afrontar los retos del mundo actual, y la sostenibilidad es uno de los más importantes" Marta Monteagudo, directora del CEIP Castellar-Oliveral

Con ese fin, el ecosistema Efigy Schools despliega acciones lúdicas, como jornadas festivas y la creación conjunta de un himno musical, para cohesionar socialmente a las escuelas participantes. Esto se complementa con los talleres especializados de 'Capacitación Comunidad Segura', centrados en protocolos de actuación, simulaciones de crisis y primeros auxilios.

A su vez, estas dinámicas de prevención se refuerzan de manera efectiva con los 'Encuentros AFAS', charlas informativas sobre energía solar dirigidas específicamente a las familias. Como explica Monteagudo, “el programa nos ofrece recursos y experiencias muy útiles para trabajar la conciencia ambiental de forma práctica y real. Además, creemos que puede enriquecer mucho nuestro día a día como centro, no solo en el aula, sino también en cómo nos organizamos y tomamos decisiones como comunidad educativa”, concluye.

Recursos para el profesorado

El plan también incorpora diversas herramientas didácticas especializadas para el profesorado, como la 'Guía Exprés' y el 'Baúl pedagógico', diseñadas para facilitar la enseñanza del cambio climático en las aulas.

De forma paralela, la iniciativa 'Efigy en el aula' organiza exposiciones colaborativas y actividades presenciales sobre el consumo responsable de energía para los alumnos. Todo este material asegura que los docentes dispongan del apoyo formativo necesario para liderar la transformación ecológica desde sus propios centros.

'Sumando Energías por la Educación' también contempla la ejecución de auditorías pedagógicas profesionales en las 40 escuelas seleccionadas para maximizar su eficiencia y autosuficiencia técnica. Este minucioso proceso de evaluación destaca por su fuerte enfoque participativo, ya que interactúa de forma continua con el ecosistema escolar para adaptar adecuadamente las soluciones tecnológicas.

Una vez finalizado el estudio sobre el terreno, la fundación asesora a los centros educativos en la correcta implementación económica y normativa de las mejoras sugeridas.

Consejo Energético Escolar

Otra de las iniciativas destacadas es el Consejo Energético Escolar, un espacio formativo activo durante el presente curso en las comarcas más afectadas. Su propósito es invitar a los estudiantes de primaria a diagnosticar y analizar directamente los consumos reales de agua, electricidad y climatización de sus respectivos centros educativos.

El alumnado compartirá sus conclusiones estratégicas en encuentros intercomarcales, asumiendo así un rol protagonista en el diseño de un nuevo modelo energético equitativo y eficiente.

Fomento del talento femenino en el ámbito de las disciplinas STEAM

Actividad integrada en el programa Efigy Girls en el CEIP Mariano Benlliure de Aldaia.

El plan educativo de la fundación otorga una gran relevancia a la igualdad de oportunidades mediante el programa Efigy Girls, destinado a alumnas de entre 4º de Primaria y 2º de la ESO. Esta iniciativa busca despertar vocaciones tempranas en disciplinas STEAM a través de la resolución colectiva de retos tecnológicos e innovadores de carácter medioambiental. El formato de trabajo colaborativo de estas actividades ayuda a romper los estereotipos de género tradicionales en el ámbito de la investigación científica y tecnológica, especialmente en el sector de la energía.

Por su parte, los estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de participar en el Certamen Tecnológico Efigy, donde diseñan soluciones creativas para mejorar la protección del planeta. Simultáneamente, el programa educativo de Fundación ofrece jornadas de mentoring y orientación profesional repletas de dinámicas interactivas para alumnos de ESO y de ciclos de Formación Profesional.

Eva Buch, directora de Educación y divulgación de Fundación Naturgy, concluye que transferir todo este conocimiento experto es la mejor manera de apoyar la reconstrucción del tejido educativo valenciano.

Sinergias con Formación Profesional

El Programa de Formación Profesional para la empleabilidad de Fundación Naturgy está concebido sobre la base que existe una conexión directa entre la formación con la mejora de la empleabilidad local en sectores que presentan una alta demanda laboral. Los estudiantes de programas de formación profesionalizadora especializados en el ámbito de los empleos verdes realizarán sus prácticas formativas instalando los sistemas fotovoltaicos en escuelas afectadas.

De este modo, la iniciativa Sumando Energías por Valencia logra cerrar el círculo al generar un impacto positivo integral: los alumnos formados no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que los aplican en un entorno real, contribuyendo directamente a la sostenibilidad de su propia comunidad educativa. Al completar su formación, estos jóvenes estarán capacitados para incorporarse al mercado laboral con la instalación y mantenimiento de placas solares en los propios colegios en los que se trabaja la iniciativa.