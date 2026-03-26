Confirmado por Hacienda: esta es la multa que deberás pagar si no revisas tus datos en la declaración de la Renta

Las claves nuevo Generado con IA La campaña de la Renta 2024 comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. Confirmar el borrador sin revisar puede llevar a errores, ya que puede contener datos desactualizados o incompletos. No corregir datos personales, como la dirección, puede suponer una multa de entre 100 y 200 euros. Un número de cuenta incorrecto puede conllevar un recargo del 20% por impago si no se actualiza a tiempo.

La campaña de la Renta vuelve a llamar a la puerta de los españoles. En concreto, arrancará el próximo 8 de abril y finalizará el 30 de junio. Un periodo de tiempo en el que los contribuyentes intentarán que les salga a devolver y no a pagar.

Son muchos de esos contribuyentes los que, intentando quitarse el ‘marrón’ lo más pronto posible, optan por confirmar el borrador que les suele facilitar la Agencia Tributaria (AEAT).

“Jamás debemos fiarnos del borrador de la declaración de la Renta porque puede tener errores o datos desactualizados”, afirma Laura Encina, experta en finanzas.

Deducciones aplicables

Ante estas prisas, nada mejor que tener la cabeza fría, y pensar que son muchos los días que hay por delante para cumplir con Hacienda. “Los primeros días es mejor no presentarla, sobre todo si nos vamos a basar del borrador”, subraya Encina.

Porque, por ejemplo, puede haber algunas entidades bancarias que no hayan mandado toda la información a la AEAT. “Y si hay un error, seremos nosotros los que debamos subsanarlo”, remarca la experta.

Y añade: “Además, es crucial dedicar tiempo a informarse de todos los cambios y de las posibles deducciones a las que nos podemos acoger, además de destinar un momento a revisar pausadamente todos los datos que aparecen en ella”.

Hablando de deducciones, esta campaña hay una nueva que puede pasárseles a muchos contribuyentes. La misma está destinada a aquellas personas que cobren un salario inferior 18.276 euros brutos anuales y que no dispongan de otras rentas adicionales superiores a los 6.500 euros al año. La misma puede ser de hasta 340 euros.

“Además, existen deducciones por comprar un vehículo eléctrico, instalar un punto de recarga o mejorar la eficiencia energética del hogar”, explica la experta. “A eso hay que sumar, por ejemplo, las deducciones que varias comunidades autónomas tienen por vivir en localidades poco pobladas o comprar una vivienda en este tipo de municipios”, detalla.

Son sólo unas pocas, pero hay muchas más: si se ha tenido un hijo, ha habido una mudanza a una localidad pequeña, se ha abierto un plan de pensiones...

También hay que revisar los datos personales. Y es que, si la dirección no está correcta, no sólo puede alargar el proceso de la declaración, sino que puede llevar acarreada una multa de entre 100 y 200 euros.

¿Y si el número de cuenta está mal? “En este caso hay que remitir un escrito con un nuevo número de cuenta o realizar el pago de manera directa, para evitar un recargo del 20% por impago”, concluye Laura Encina.