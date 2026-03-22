Portugal da una lección a España con el Impuesto de Sucesiones: los padres e hijos están exentos de pagar el tributo

Las claves nuevo Generado con IA Portugal no aplica el Impuesto de Sucesiones a padres, hijos y cónyuges, mientras que en España sí existe este tributo. En España, el Impuesto de Sucesiones puede variar entre el 7,65% y el 34% según la región, aunque hay bonificaciones autonómicas para familiares directos. Las bonificaciones en España dependen de cada comunidad autónoma, con muchas regiones ofreciendo reducciones de hasta el 99% o incluso la exención para ciertos importes. En ambos países, la campaña de la Renta se realiza entre abril y junio, aunque el Impuesto de Sucesiones no forma parte del IRPF español sino que se liquida aparte.

Portugal y España comparten frontera, agricultura, cultura y lazos diplomáticos. Sin embargo, a nivel de impuestos guardan algunas diferencias significativas, en concreto en el Impuesto de Sucesiones.

Este consiste en un tributo que se paga cuando una persona recibe una herencia tras la muerte de un familiar y que en España recibe muchas críticas porque se grava en un momento de duelo por la muerte de un ser querido.

En cambio, el país luso tiene un enfoque distinto. Según la consultora financiera Henry Kent, en un informe sobre las diferencias financieras y tributarias entre las dos naciones de la península ibérica, Portugal no aplica el Impuesto de Sucesiones a padres, hijos y cónyuges.

¿A cuánto asciende este tributo en España?

En cambio, sí grava un impuesto que oscila entre el 0,8% y el 10% en el caso de que los herederos guarden una relación de parentesco menor o, directamente, que sean ajenos a la familia del fallecido.

Por su parte, el estudio señala que en España este impuesto varía entre el 7,65% y el 34% según la región y, aunque los familiares cercanos suelen contar con importantes descuentos a nivel autonómico, no están exentos totalmente como sí ocurre con nuestros vecinos del oeste de la Península.

Las bonificaciones para Sucesiones en España son competencia de las comunidades autónomas, por lo que depende de cada consistorio regional el porcentaje que se reduce de la tasa estatal a los familiares directos. Este es el listado con todas las bonificaciones de las comunidades autónomas:

Andalucía: 99%

Aragón 99%

Asturias: exentos hasta los 30.000 euros

Baleares: 100%

Canarias: 99,9%

Cantabria: 100%

Castilla-La Mancha: entre el 80% y el 100%

Castilla y León: 99%

Cataluña: entre el 99% y el 20%

Comunidad Valenciana: 99%

Extremadura: 100% hasta los 500.000 euros

Galicia: 99%

La Rioja: 99%

Navarra: exentos hasta los 250.000 euros

País Vasco: exentos hasta los 400.000 euros

Murcia: 99%

En cuanto a la declaración de la Renta, este tributo no forma parte de la presentación del IRPF porque se liquida ante cada comunidad autónoma. En cambio, sí entran los rendimientos que generan posteriormente los bienes heredados, como por ejemplo en el caso de que se venda un inmueble que ha sido heredado.

La campaña de la Renta en España arranca el próximo 8 de abril y concluye el 30 de junio, periodo en el que miles de constribuyentes tienen que rendir cuentas ante el fisco. En el caso de Portugal, comienza cada año el 1 de abril y se extiende hasta el 30 de junio, por lo que las fechas se asemejan mucho al del sistema español.