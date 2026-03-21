El Gobierno quiere cambiar las normas: 23.000 M € para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno destinará 23.000 millones de euros a financiar la construcción de 15.000 viviendas al año, enfocadas en alquiler asequible y social. El fondo soberano 'España Crece' busca movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión productiva, combinando capital público y privado. La gestión del fondo estará a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que recibirá una inyección inicial de 13.300 millones de euros. El objetivo es reforzar la cohesión social, incrementar la oferta de vivienda y contribuir a la competitividad de la economía española.

El acceso a la vivienda en España sigue siendo un desafío importante. Los precios del alquiler han crecido de forma sostenida en los últimos años y muchas familias tienen dificultades para encontrar viviendas asequibles.

Asimismo, el déficit de vivienda pública y de alquiler social es significativo. De hecho, expertos alertan de que, sin medidas contundentes, la crisis habitacional podría agravarse en los próximos años.

Para afrontar esta situación, el Gobierno ha presentado el fondo soberano 'España Crece', una iniciativa estratégica de colaboración público-privada que busca movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión productiva.

De ese total, 23.000 millones se destinarán a impulsar la construcción de vivienda en alquiler asequible y social. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda y cerrar un déficit habitacional, uno de los grandes retos económicos del país.

El fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Recibirá una inyección de 13.300 millones de euros, procedentes de préstamos del Plan de Recuperación y de transferencias no reembolsables.

Con estos recursos, ICO podrá invertir hasta 60.000 millones de euros. La participación privada permitirá movilizar los 120.000 millones previstos.

Esta combinación de capital público y privado busca garantizar la viabilidad de los proyectos y acelerar su puesta en marcha.

"El fondo España Crece es una herramienta diseñada para acompañar a las empresas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la creación hasta la expansión", explicó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Añadió que el fondo prolonga el impulso de los fondos Next Generation EU más allá de 2026, cuando finaliza el Plan de Recuperación.

España Crece dará prioridad a sectores estratégicos y de futuro. Entre ellos se incluyen la transición verde, la biotecnología, la food-tech y la economía de los cuidados.

En el ámbito de la vivienda, el fondo permitirá financiar hasta 15.000 viviendas al año. Se utilizarán instrumentos como préstamos, garantías, inyecciones de capital, y cuando sea necesario, tramos no reembolsables para asegurar la viabilidad de los proyectos.

La participación pública busca atraer inversión privada y reducir riesgos. Esto es especialmente relevante en desarrollos con plazos de amortización largos o perfiles de rentas ajustados.

Con ello, se pretende reforzar la cohesión social, incrementar la oferta de vivienda y contribuir a la competitividad de la economía española.

El fondo se pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2026. Representa una apuesta ambiciosa por un modelo de crecimiento que combina estabilidad financiera, innovación empresarial y atención a necesidades sociales estratégicas.

Para el Gobierno, España Crece no es solo un mecanismo de financiación. También es un instrumento transformador para modernizar el tejido productivo y garantizar un acceso más justo a la vivienda.