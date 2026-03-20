Londres cambia las normas: los españoles no podrán viajar a sus aeropuertos sin este documento en 2026

Una de las terminales del aeropuerto de Heathrow Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, los españoles deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para volar a cualquier aeropuerto de Londres. La ETA es un permiso digital vinculado al pasaporte y obligatorio para estancias de hasta seis meses por turismo, negocios, visitas o tránsito. La solicitud se realiza online a través de la app oficial UK ETA o el portal GOV.UK, tiene un coste de 16 libras y una validez de dos años. Sin la ETA, las aerolíneas podrán negar el embarque; si la solicitud es rechazada, solo se podrá optar al visado para viajar al Reino Unido.

Cuando un español viaja a Londres puede tener como destino uno de los seis aeropuertos de su área metropolitana: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London City y Southend. Pero, en 2026, tiene que tener en cuenta una novedad respecto a otros años.

Y es que, desde el pasado 25 de febrero, es necesario disponer de la conocida como Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés). ¿Qué es? Se trata de un permiso digital que está vinculado al pasaporte. Pero no hay que confundirlo con un visado. De hecho, su posesión no garantiza la entrada en Londres ni en ningún otro destino del Reino Unido.

¿Es obligatorio? Sí, para aquellos visitantes que no necesitan visado siempre y cuando la estancia sea de hasta seis meses por motivos de negocios, turismo, visitas familiares o en determinados tránsitos.

Datos que aportar

La Autorización Electrónica de Viaje será condición imprescindible para poder embarcar en un avión rumbo al Reino Unido. Porque las aerolíneas podrán negar el acceso al avión a aquellas personas que no cuenten con ella.

¿Cómo conseguir la ETA? El método es sencillo. Hay que hacer la solicitud de forma digital a través de la aplicación oficial del Gobierno británico (UK ETA) que está disponible en Google Play y en Apple App Store. También se puede hacer en el portal oficial GOV.UK.

¿Qué datos son los que hay que aportar? Datos personales (nombre, apellidos...), del pasaporte, una fotografía digital (estilo carnet) y responder a una serie de preguntas sobre idoneidad y antecedentes.

Las autoridades británicas recomiendan evitar intermediarios no oficiales porque, entre otras razones, ofrecen el trámite a precios más elevados. Incluso, se han llegado a detectar casos de estafa.

Asimismo, aconsejan solicitar la autorización con al menos tres días de antelación al viaje. Porque, aunque el trámite se puede obtener en unos pocos minutos, hay situaciones en las que se pueden solicitar o corroborar algunos datos adicionales.

Sobre el precio del trámite, la autorización en 2026 tiene un coste de 16 libras esterlinas (unos 18 euros). En el futuro, se prevé que la tasa aumente.

Eso sí, no hay que sacarlo cada vez que se viaja. Una vez conseguida la ETA, se puede viajar durante un periodo de dos años o hasta la fecha en la que caduca el pasaporte.

¿Y qué ocurre si la solicitud del viajero es rechazada? Pues que no podrá apelar y tendrá que tramitar un visado si desea volar a Londres o a cualquier otro destino del Reino Unido.