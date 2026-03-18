Sumando Energías por Valencia: un plan para mejorar el futuro de más de 40.000 afectados por la DANA

La iniciativa de Fundación Naturgy incluye un eje específico para contribuir al bienestar de las personas, que se centra en la rehabilitación de hogares, la instalación de energía solar en centros sociales y formación para reducir vulnerabilidad energética, acelerando la recuperación tras la DANA y reforzando la red social local.

Las claves nuevo Generado con IA El plan Sumando Energías por Valencia de Fundación Naturgy beneficiará a más de 40.000 personas afectadas por la DANA, combinando acciones inmediatas y soluciones sostenibles a largo plazo. Se rehabilitarán energéticamente 600 viviendas y pequeños negocios mediante intervenciones exprés para recuperar habitabilidad, confort y seguridad, reduciendo el consumo y el coste energético. El proyecto incluye la donación de paneles solares a 15 centros de atención a personas vulnerables y ayudas para la rehabilitación energética de sedes sociales, impactando a cerca de 5.000 personas. La iniciativa integra formación en eficiencia energética y asesoramiento a familias y entidades sociales, junto con la entrega del Premio a la mejor iniciativa social energética en Valencia este año.

Sumando Energías por Valencia es el plan con el que Fundación Naturgy refuerza su apoyo a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, que beneficiará a más de 40.000 personas y combina acciones de respuesta inmediata y soluciones de futuro. En el marco de esta iniciativa, el eje Personas -uno de los cuatro que articulan el proyecto (Educación, Empleo, Medio Ambiente y Personas)- concentra iniciativas muy concretas para facilitar la recuperación del bienestar en el hogar, proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad y apoyar la labor desarrollada por las entidades sociales que sostienen el día a día en el territorio.​

La filosofía del proyecto parte de una idea clara: no se trata solo de reparar daños materiales, sino de mejorar —cuando sea posible— las condiciones de vida, incorporando eficiencia energética, sostenibilidad y ahorro para que la recuperación sea estable en el tiempo. Para lograrlo, Fundación Naturgy trabaja en alianza con entidades sociales e instituciones, apoyándose en quienes conocen de cerca las necesidades reales de cada municipio y cada familia.​

En el eje Personas, una de las líneas de trabajo principales es la rehabilitación energética de viviendas de familias afectadas por la DANA (y también pequeños negocios), una intervención pensada para recuperar habitabilidad, confort y seguridad, y a la vez reducir el consumo y el coste energético. El objetivo marcado es llegar a rehabilitar 600 viviendas en la zona afectada hasta finales ​de este año.

Las actuaciones se plantean como “rehabilitaciones exprés” orientadas a resultados inmediatos, con intervenciones como cambio de ventanas y puertas, mejoras de aislamiento, arreglo de humedades, reparación de sistemas eléctricos y sustitución de electrodomésticos cuando es necesario. También se actúa sobre elementos ‘activos’ (por ejemplo, equipos de climatización, calderas o termos) y sobre instalaciones eléctricas o de gas, para que la vivienda vuelva a funcionar con garantías.​

Y, sobre todo, subraya un punto clave: la rehabilitación exprés se considera una herramienta eficaz contra la pobreza energética, porque su impacto en la habitabilidad, el confort y el ahorro en facturas puede sentirse de forma rápida y tener recorrido a lo largo del tiempo.

Estado en el que quedó una de las viviendas afectadas por la DANA.

Una red social para llegar donde hace falta

Esta línea de Sumando Energías por Valencia se apoya en una colaboración estrecha con entidades sociales, que actúan como puente con las familias y facilitan la identificación de casos, la coordinación y el acompañamiento. Para estas rehabilitaciones, Fundación Naturgy trabaja codo con codo con organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Fundación Amigó, Fundación Felisa, Fundación Techo, Fundación Dasyc, Rotary Club Torrent y Fundación Nova Feina, entre otras.​

Las propias voces del territorio reflejan el sentido de estas actuaciones. Enrique Peña, afectado por la DANA en Paiporta, explica que pasar de no tener nada a recuperar elementos básicos como una nevera “es un alivio muy grande”.

Es una percepción generalizada entre los beneficiarios de estas medidas, como explican desde las entidades colaboradoras. Araceli Albiol, técnica de Fundación Nova Feina, resume el enfoque con una frase contundente: “La eficiencia energética no es una cuestión de lujo”, sino de bienestar y vivienda digna.​

Encuentro con entidades sociales.

Energía solar para entidades que cuidan

El plan de Fundación Naturgy incorpora otra palanca estructural: la donación e instalación de paneles solares en centros de atención a personas vulnerables. En concreto, se prevé dotar con energía solar a 15 centros, garantizando un suministro limpio, estable y económico para más de 1.000 personas beneficiarias atendidas en estos espacios.​

El objetivo es doble: reducir costes energéticos de las entidades que ya operan con presupuestos ajustados y, a la vez, liberar recursos para reforzar programas de acompañamiento social. Así, la energía se convierte en un apoyo silencioso pero decisivo: menos gasto estructural y más capacidad de atención directa.​

Formación y acompañamiento: Escuela de Energía

La vulnerabilidad energética no solo se combate con reformas: también requiere conocimiento para tomar mejores decisiones en el hogar. Por eso, el eje Personas integra la actuación de la Escuela de Energía de Fundación Naturgy, con talleres y formaciones dirigidas tanto a familias como a profesionales (servicios sociales y entidades del tercer sector) que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.​

Los contenidos incluyen desde comprensión de la factura y consejos de eficiencia, hasta información sobre el bono social y cambios normativos relevantes. Esta línea se refuerza en los municipios afectados por la DANA, y se complementa con servicios de asesoramiento periódico a ayuntamientos para acompañar a la población en el consumo, contratación y hábitos de uso eficiente de la energía.​

Ayudas para rehabilitar sedes sociales

Un rasgo diferencial de este eje es que no solo actúa sobre hogares, sino también sobre los espacios comunitarios que sostienen la respuesta social. Fundación Naturgy lanzó una convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de instalaciones de entidades sociales afectadas por la DANA, que financiarán 7 proyectos.​

El objetivo es que las entidades recuperen sus locales —y, si es posible, mejoren su eficiencia— para seguir atendiendo en mejores condiciones. Según la estimación del propio plan, que ha contado con el apoyo de Energía Sin Fronteras, el impacto de esta convocatoria alcanzará a casi 5.000 personas (entre beneficiarias, trabajadoras y voluntarias).​

Valencia, sede del Premio social energético

Foto de familia con los premiados en la VI edicion.

Y para no dejar de poner el foco este año en la Comunitat Valenciana, este 2026 Fundación Naturgy otorgará el Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético en Valencia, conectando así simbólicamente este galardón con el despliegue del plan. La entrega tendrá lugar el 16 de junio y será la primera vez que este acto se organiza fuera de Madrid, reforzando el foco sobre el trabajo de reconstrucción y el papel de las entidades sociales en el territorio.​