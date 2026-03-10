Suecia cambia las normas: pide a sus ciudadanos guardar 90€ en efectivo para emergencias en caso de una guerra

Las claves nuevo Generado con IA El banco central de Suecia recomienda a los ciudadanos guardar 93 euros en efectivo por adulto como fondo de emergencia. La medida busca preparar a la población ante posibles crisis de pagos o situaciones extremas como una guerra. El Riksbank justifica la recomendación por la alta digitalización del país, que podría hacer vulnerable el sistema de pagos. También se aconseja tener varias tarjetas de crédito físicas y no solo digitales para garantizar la capacidad de pago en emergencias.

En el último año el mundo ha vivido importantes tensiones que han ido cambiando el orden mundial. Desde el inicio del año se ha vivido la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la caída de 'El Mencho' en México y ahora la guerra de Irán.

Así, el Riksbank, banco central sueco, aprovechó para adelantarse a los hechos y aconsejó a la población que guardase al menos 93 euros por persona en efectivo para que sirva como fondo de emergencia.

En caso de que explote el caos en Europa, el banco central sueco recomienda a los ciudadanos siempre tener dinero en efectivo en caso de que haya una crisis de pagos.

En caso de crisis o guerra: 90 euros

A través de su página web, el banco central comunicó que "el acceso a diferentes métodos de pago mejora la capacidad del público para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y en el peor de los casos, guerra".

Por ello, recomendó que "todos los hogares mantengan en casa una suma de 1.000 coronas suecas (93 euros) en efectivo por adulto".

¿Por qué 93 euros? Según el banco sueco, esta cantidad permite costearse al menos una semana de "compras esenciales".

Ahora bien, también especificó que esta cantidad es una referencia y varía dependiendo de la unidad familiar y de las necesidades específicas de la persona.

El motivo de esta recomendación por parte del Riksbank es que, según explican en el comunicado, en Suecia hay un "alto grado de digitalización", con lo cual puede llevar a "vulnerabilidad en el sistema de pagos".

Así, además de recomendar tener dinero en efectivo, aconsejó a las familias suecas tener más de una tarjeta de crédito, ya sea Visa o Mastercard: "Esto significa que la posibilidad de pagar con un tipo de tarjeta puede mantenerse incluso si hay problemas con la otra tarjeta".

Por otro lado, en esta misma línea, la autoridad financiera expresó la importancia de tener tarjetas físicas en vez de tenerlas todas en el móvil.

¿Cuánto dinero habría que tener en efectivo en España? Dependiendo de la zona en la que se vive la cantidad es una u otra, principalmente porque ciudades como Madrid o Barcelona son mucho más caras que el resto del país.

Teniendo en cuenta que una persona que vive sola en España gasta alrededor de 215 euros mensuales, por semana serían alrededor de 62 euros por persona.