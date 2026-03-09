Ya es oficial: Samsung confirma el teléfono con la IA más avanzada del mundo y una cámara de 200 megapíxeles

Las claves nuevo Generado con IA Samsung presenta oficialmente el Galaxy S26 Ultra, su smartphone más avanzado con integración profunda de inteligencia artificial Galaxy AI. El dispositivo incluye una cámara principal de 200 megapíxeles, nuevas lentes más luminosas y grabación de vídeo en resolución 8K. Incorpora funciones exclusivas como Now Nudge, pantalla de privacidad y asistentes IA personalizables, además de mejoras en fotografía nocturna con Nightography 2.0. El lanzamiento oficial será el 11 de marzo y ya está disponible una promoción de precompra en la tienda online de Samsung.

La inteligencia artificial ya es una realidad en España y en el resto del mundo. Está presente en todos lados, pero el verdadero desafío sigue siendo convertirla en una herramienta útil para el día a día. Con esa premisa llega el Samsung Galaxy S26 Ultra, un smartphone que apuesta por integrar la IA de forma natural en la experiencia del usuario.

El dispositivo incorpora Galaxy AI, un sistema que no solo responde a órdenes, sino que se adelanta a las necesidades del usuario y simplifica tareas cotidianas porque forma parte directamente del sistema operativo.

Mediante el sistema Now Nudge, una función diseñada para convertir la IA en un asistente proactivo, mientras el usuario chatea, por ejemplo, el sistema puede sugerir respuestas basadas en el contexto de la conversación. También, recomienda la mejor forma de compartir fotos o propone ubicaciones y sugerencias relevantes sin que sea necesario realizar búsquedas manuales.

AI Display: una pantalla que se adapta y protege

Además, el teléfono permite elegir entre distintos asistentes de inteligencia artificial, como Gemini, Perplexity o Bixby, para adaptarse a las preferencias de cada usuario. Todo ello se apoya en Samsung Knox, el sistema de seguridad de la compañía, que protege la información personal y garantiza que el uso de la IA no comprometa la privacidad.

Entre las características de la pantalla destacan el mDNIe de 10 bits, que ofrece colores más precisos; ProScaler con IA, que mejora la nitidez en tiempo real; un revestimiento antirreflejos y un sistema de ajuste automático según la luz ambiental y el tipo de contenido.

Filtrado de llamadas en Samsung Galaxy S26 Ultra Chema Flores Omicrono

El resultado es una experiencia visual más inmersiva y cómoda en cualquier entorno. Sin embargo, la innovación más llamativa está relacionada con la privacidad, ya que este modelo es el único smartphone del mercado que integra una pantalla de privacidad, una tecnología que limita el ángulo de visión lateral para evitar miradas indiscretas.

La cámara continúa siendo uno de los elementos decisivos a la hora de elegir un smartphone. El dispositivo incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con un nivel de detalle muy elevado. Esto permite realizar zoom sin que la fotografía pierda nitidez.

Samsung Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco

A ello se suma un sistema de lentes más luminosas y una apertura un 47% mayor, especialmente útil para fotografiar conciertos, calles nocturnas o restaurantes con poca iluminación. también permite grabar vídeo en resolución 8K, lo que ofrece un nivel de detalle superior y la posibilidad de recortar el vídeo posteriormente sin perder calidad.

La fotografía nocturna sigue siendo uno de los mayores retos para cualquier cámara móvil. Con Nightography 2.0, Samsung busca mejorar el rendimiento en situaciones de baja iluminación. De hecho, el sistema permite capturar imágenes y vídeos más nítidos, luminosos y con menos ruido, incluso al utilizar zoom, por lo que se termina el problema de la pérdida de calidad cuando queremos hacer una fotografía.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial?

En resumen, frente al modelo anterior, el Samsung Galaxy S26 Ultra introduce varias novedades relevantes: una integración más profunda de la inteligencia artificial, la incorporación de Now Nudge, mejoras significativas en Nightography y la introducción de la pantalla privada, exclusiva de esta versión.

El lanzamiento oficial es el próximo 11 de marzo, también en España. Por eso, Samsung ha habilitado una promoción especial de precompra en su tienda online.

La oferta estará disponible hasta el día del lanzamiento oficial, lo que permite asegurar uno de los modelos más avanzados de la marca antes de su llegada a las tiendas físicas u online.