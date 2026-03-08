España le pide ayuda a la UE: 3.100 M€ para subvencionar durante 10 años la electricidad producida en el país

España ha recibido luz verde de la Comisión Europea para un ambicioso programa de ayudas estatales destinado a fomentar la producción de electricidad mediante centrales de producción combinada de calor y electricidad (PCCE) de alta eficiencia.

El régimen aprobado contempla un presupuesto de 3.100 millones de euros y una duración de diez años, con el objetivo de impulsar la eficiencia energética, la transición ecológica y los compromisos del país con el Pacto Verde Europeo.

El plan está dirigido a operadores de centrales de PCCE nuevas o sustancialmente renovadas situadas en España, que utilicen tecnologías eficientes y combustibles variados como gas natural, biogás, biolíquidos o biomasa sólida.

Los proyectos que empleen gas natural deberán integrar sistemas que permitan sustituir al menos un 10% del combustible por hidrógeno renovable, con el fin de reducir la dependencia de los hidrocarburos fósiles y fomentar una transición energética sostenible.

La ayuda se estructura en dos componentes. Por un lado, una compensación por inversiones, que se asignará mediante subastas competitivas.

Por otro, una compensación por operaciones, que se actualizará trimestralmente siguiendo variables del mercado como los precios de la electricidad, del combustible o del CO2.

Según la Comisión Europea, el régimen tiene un claro efecto incentivador, ya que los beneficiarios difícilmente invertirían en cogeneración de alta eficiencia sin este respaldo público.

Ayudas para la eficiencia energética

Además, la ayuda se limita al mínimo necesario y se ajusta a principios de transparencia y competencia, minimizando posibles distorsiones en el mercado único.

La aprobación de estas ayudas se enmarca en un contexto legislativo europeo más amplio.

Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 establecen los criterios para apoyar proyectos que contribuyen a la eficiencia energética y a la descarbonización, asegurando que las subvenciones sean compatibles con la normativa de la UE.

A su vez, la Directiva de eficiencia energética revisada de 2023 y la legislación sobre clima vigente fijan metas vinculantes para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, con objetivos intermedios para 2030 y neutralidad climática en 2050.

La medida forma parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del Pacto por una Industria Limpia, y se espera que facilite la modernización del sector eléctrico, fomente la innovación tecnológica y aumente la producción de electricidad de forma eficiente, sostenible y económicamente competitiva.

La Comisión ha constatado que los efectos positivos sobre la eficiencia energética y la transición ecológica superan cualquier posible impacto negativo sobre la competencia.

En definitiva, España combina con esta iniciativa incentivos financieros, objetivos de sostenibilidad y alineación con la normativa europea para promover la cogeneración de alta eficiencia como herramienta clave en la transición energética.

Este programa de 3.100 millones de euros no solo busca asegurar la competitividad del sector eléctrico, sino también contribuir a los ambiciosos compromisos climáticos de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo un desarrollo industrial sostenible y responsable.