Ya ha entrado en vigor: el Gobierno penalizará las llamadas comerciales de las eléctricas sin permiso

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno prohíbe las llamadas comerciales de eléctricas sin consentimiento expreso de los consumidores. Las infracciones serán consideradas graves y pueden acarrear multas de entre 600.001 y seis millones de euros. Las eléctricas deberán acreditar la identidad del cliente y conservar pruebas verificables del consentimiento recibido. Los contratos cerrados tras llamadas comerciales no autorizadas podrán considerarse nulos, reforzando la protección al consumidor.

El Gobierno ha decidido poner fin a una de las prácticas más controvertidas del sector energético: las llamadas comerciales no solicitadas por los clientes.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, una norma que prohíbe de forma general las llamadas "en frío" de las comercializaciones si el cliente no ha dado un consentimiento previo claro.

A partir de ahora, ese 'spam' será una infracción grave sancionable con multas millonarias.

Adiós al 'spam' telefónico

La nueva regulación establece que las eléctricas solo podrán llamar para ofrecer tarifas o cerrar contratos en dos supuestos: cuando el consumidor haya otorgado un consentimiento expreso o inequívoco.

Ese consentimiento puede ser marcando una casilla o solicitando información, o cuando sea el propio cliente quien inicie el contacto.

Asimismo, quedan prohibidas las campañas masivas dirigidas a potenciales clientes que no hayan autorizado previamente la comunicación, prácticas que pasan a considerarse agresivas y contrarias a la normativa de consumo y comercialización de energía.

El incumplimiento tendrá consecuencias severas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), competente para iniciar y resolver estos expedientes, las infracciones serán graves conforme al artículo 66.25 de la Ley 24/2013.

Las multas oscilarán entre 600.001 euros y seis millones de euros.

Además, cualquier contrato cerrado mediante una llamada comercial no autorizada podrá considerarse nulo, lo que refuerza la protección frente a cambios de tarifa confusos o contrataciones poco transparentes.

La norma también endurece las obligaciones de identificación: las compañías deberán acreditar de forma inequívoca la identidad del titular (DNI u otro documento equivalente) y dejar constancia verificable del consentimiento, ya sea mediante grabación o firma electrónica.

De igual manera, deberán respetar las preferencias del usuario, como las listas de exclusión o registros de oposición a llamadas.

Este movimiento responde a una presión social creciente y a las denuncias de asociaciones de consumidores por abusos reiterados: grabaciones ambiguas, "timotarifas" y contratos formalizados sin que el cliente entendiera realmente las condiciones.

El decreto se suma a la reciente Ley de Servicios de Atención al Cliente, que limita tiempos de espera y exige identificar las llamadas con prefijos específicos, y a la Ley General de Telecomunicaciones, que reconoce el derecho a no recibir comunicaciones comerciales no deseadas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aegesen, ha defendido que el objetivo es "modernizar el sistema eléctrico", proteger a los consumidores y fomentar canales de captación más transparentes, como ofertas por escrito o medios digitales.

En la práctica, si una eléctrica llama sin autorización, el consumidor puede colgar, anotar la empresa y denunciar ante Consumo o la CNMC si la conducta se repite. Ahora, ese 'spam' puede salir muy caro.