Jorge, piloto de avión, sobre su salario: “Al principio cobramos unos 2.500€, no es una cifra desorbitada como piensan”

Existe la creencia popular de que en la profesión de piloto de avión los salarios son exorbitantes. Ahora bien, esto tiene cierta parte de verdad, pero hay que tener en cuenta que, como todas las profesiones, hay muchos factores que influyen en el salario de estos trabajadores.

De esta manera, Jorge Feliu, que es piloto de un Boeing 737, confesó que realmente los salarios del sector de la aviación no son lo que se cree.

A través de su red social TikTok, donde sube contenido sobre cómo es ser piloto en España y curiosidades sobre su trabajo, desglosó la verdad sobre el sueldo de estos trabajadores.

¿Cuánto gana un piloto?

"Hoy vamos con una delicada", comenzó introduciendo el tema el piloto, "¿Cuánto creéis que cobra un piloto de aviación al mes aproximadamente? Pues bien, no todo es como pinta", señaló.

Con esto, Feliu expuso que "al principio los pilotos no cobramos una cifra tan desorbitada, en los primeros meses podemos estar cobrando unos 2.000 o 2.500 euros al mes como mucho".

Así, señaló que a medida que van pasando los años y se va adquiriendo experiencia, este sueldo va subiendo y que "puede llegar a los 9.000 euros, según la aerolínea, el tipo de operación, tipo de contrato y el país en el que se esté trabajando", explicó.

Lo cierto es que, según la escuela de pilotos One Air, estos trabajadores cobran entre 25.000 y 180.000 euros brutos anuales.

Dentro de esa amplia horquilla, One Air especifica que los primeros oficiales o copilotos comienzan ganando entre 28.000 euros y 70.000 euros, mientras que los comandantes experimentados pueden llegar a cobrar alrededor de 120.000 euros al año.

De esta manera, por ejemplo, los vuelos nocturnos suelen tener mayor compensación salarial o si se ocupa un cargo con responsabilidad o, incluso, dependiendo del tipo de avión.

Aviones como el Boeing 787 o el Airbus A350, que son de fuselaje ancho, suponen salarios más altos para quienes los conduzcan.

Así, la progresión profesional de los pilotos comerciales se divide en tres etapas: Instructor de vuelo, Primer Oficial y Comandante.

Además de que los salarios van aumentando, como expuso Feliu, dependiendo de la experiencia, horas de vuelo y entre otros; también en España y en la Unión Europea, el sueldo de los pilotos está ligado a los convenios colectivos firmados entre aerolíneas y sindicatos.

Los convenios tienen como objetivo ofrecer un marco estable para definir la evolución salarial, horas de vuelo, dietas, entre otros.

Finalmente Feliu, aprovechó para aconsejar que "más que obsesionarte con lo que cobrarías en un futuro como piloto de aviación, es más importante, creo yo, tener claro cómo vas a llevar tu formación, cuánto tiempo y dinero puedes invertir y qué estilo de vida querrías en tu futuro como piloto".