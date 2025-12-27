Yago Taboas, experto en finanzas, advierte: “Pagar una hipoteca mes a mes por 30 años es lo peor que puedes hacer”

Montaje con Yago Taboas, experto en finanzas y persona con las llaves de una vivienda (Imagen de archivo).

Con la previsión de que el precio de la vivienda seguirá en aumento, son muchos los españoles que han aprovechado esta ventana para comprar una vivienda.

Sin embargo, el proceso de elegir y adquirir una hipoteca, por lo general, es complejo principalmente porque siempre surge la duda de si se está haciendo lo correcto.

Con esto, Yago Taboas Rivas, un joven experto en finanzas, compartió a través de sus redes sociales cómo es la mejor forma de pagar una hipoteca para conseguir ahorrar dinero.

"Podrías ahorrar 30.000 euros"

El experto comenzó exponiendo que "la peor forma de comprar una vivienda es la más común". Lo cierto es que muchas personas contratan sus hipotecas pagando una cierta cantidad mensual, sin embargo, Taboas Rivas advirtió sobre esto.

"Normalmente, las personas cogen una hipoteca y la van pagando mes a mes durante treinta años y se olvidan, pero eso es lo peor que puedes hacer y te lo voy a demostrar", expuso el experto.

Así, comenzó a calcular: "Pongamos que coges una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con un tipo de interés del 3%, pagarías alrededor de 850 euros al mes de hipoteca".

Ahora bien, a pesar de que este método no es incorrecto, el experto enfatizó que "si pagas mes a mes, como hace todo el mundo, acabarás pagándole al banco 103.000 euros de intereses a lo largo de 30 años".

Es importante recalcar que esos 103.000 euros en intereses es dinero que se paga al banco además de los 200.000 euros de la hipoteca.

El método que propone Taboas Rivas muestra una forma de organizar el dinero para pagar la hipoteca más rápido, lo cual, a su vez, hará que "pagues muchos menos intereses".

"Si tú en vez de pagar la hipoteca mes a mes y olvidarte, ahorras 200 euros al mes y al final del año los usas para descontar lo que debes, te ahorrarías 30.000 euros en intereses", explicó el financiero.

Además, haciendo esto, también es posible "pagar la hipoteca en 22 años en vez de 30 años", es decir, ahorrando 8 años de deuda.

La idea esencial detrás de este cálculo está relacionada con los mencionados intereses del banco. Básicamente, amortizando la hipoteca y devolviendo el dinero más rápido, se cobran menos intereses y se ahorra más dinero.

Muchos expertos suelen recomendar amortizar las hipotecas justamente por este motivo; sin embargo, existen diferentes formas de hacerlo.

Por un lado, es posible amortizar la hipoteca siguiendo el método expuesto por Taboas Rivas que consiste en hacer un pago extra reduciendo así una parte del capital pendiente.

En este caso, al haber abonado una parte de la deuda es posible optar por reducir el plazo de pago o la cuota mensual.

En otras palabras, se puede optar por mantener la misma cuota mensual y reducir los años o viceversa, mantener los años y reducir la cuota.

La otra opción, que los versados en la materia suelen recomendar que se haga en los primeros años del préstamo, es una amortización total que supone pagar toda la deuda en una cuota.

No obstante, antes de tomar la decisión de amortizar, es preciso tener en cuenta ciertas cuestiones como comisiones de los bancos, además de procurar no gastar todos los ahorros en la hipoteca sino plantearse invertir dicho dinero en vez de amortizar.