José Luis, sobre la rentabilidad del negocio de loterías: “La única salida es subir un poco el precio del décimo”

Ya quedan pocos días para que los niños de San Ildefonso comiencen a cantar los premios del sorteo de la Lotería de Navidad. Otro 22 de diciembre en el que millones de ciudadanos estarán atentos a sus voces y a hacer sus sueños realidad.

Sin embargo, este año, más allá del sorteo en sí, hay otro hecho que está definiendo lo que se puede denominar como la antesala del sorteo. Y dicho hecho no es otro que la queja de los loteros sobre sus comisiones y la rentabilidad.

Uno de esos loteros es José Luis, propietario de una administración en Madrid. “Algunos puntos de venta no son rentables. La única salida es subir un poco el precio del décimo”, aseguró en el programa ‘Herrera en la Cope’.

Mismo precio

La queja de los loteros tiene como origen un hecho que se viene produciendo desde hace 23 años. Y es que, en este dilatado periodo de tiempo, el precio del billete sigue siendo el mismo (20 euros), así como las comisiones.

De ahí que haya un grupo de loteros que piense que hay que subir el precio de dicho décimo (a 25 euros) a la par que la comisión que perciben. Otros prefieren sólo esto último, y que el precio del billete siga siendo el mismo.

“Algunos puntos de venta no son rentables y empiezan a tener problemas para ganarse la vida. Eso es grave”, indicó José Luis en Cope.

Y, sobre la falta de rentabilidad de algunos negocios, matizó que no se trata de una situación que afecta a determinadas zonas de España, como las zonas rurales, sino que también se deja sentir en “capitales importantes de provincia”.

¿Consecuencia? La escasa afluencia de público “hace que no vendan lo suficiente para poder vivir de esto”.

¿Solución? Desde su punto de vista, las dos opciones antes indicadas podrían ser perfectamente válidas. E hizo hincapié en que “subir un poquito el precio, teniendo en cuenta que ha habido veintitantos años que no ha subido nada el décimo, podría ayudar”.

Pero tampoco desdeña una subida de las comisiones. “Algo que significa un coste para la empresa pública SELAE y hay cierta resistencia”, se lamentó.

José Luis concluyó remarcando que, desde su punto de vista, si se tocan las dos variables un poquito, la situación iría a mejor. Aunque a él, el negocio no le va del todo mal. “A mí que me dejen como estoy”, subrayó.

Comisiones para un lotero

Las comisiones que paga SELAE son las siguientes:

- Juegos Activos: 6% del importe bruto de las ventas de Quiniela y Quinigol y 5,9% de las ventas del resto de juegos: Primitiva, Bonoloto, Euromillones, etc.

- Lotería Nacional: 6% del importe bruto de la venta a excepción de las ventas del Sorteo de Navidad, en cuyo caso el porcentaje es del 4,5%.

- Pago de premios: 2,5% hasta 310.000 euros anuales pagados en concepto de premios.