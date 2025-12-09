Gonzalo Bernardos, sobre comprar piso en una ciudad o la periferia: “Revalorizaciones hasta un 15% superiores”

Las claves nuevo Generado con IA El mercado de la vivienda en España sigue al alza, con precios tanto de compra como de alquiler aumentando a doble dígito anual. Gonzalo Bernardos destaca que las periferias de las grandes ciudades ganan protagonismo, con operaciones que han crecido un 25% en tres años gracias a mejor conectividad y servicios digitales. Se estima que hacia 2035, hasta el 40% de los compradores priorizará la periferia, generando revalorizaciones de hasta un 15% superiores a las del centro urbano. El asesoramiento inmobiliario profesional y la sostenibilidad serán clave en el futuro, con potencial de más de 300.000 millones de euros en rehabilitación urbana en la próxima década.

El mercado de la vivienda en España sigue disparado, tanto en la compra como en el alquiler. Por este motivo, hay expertos que consideran que la situación se asemeja bastante al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Se repita o no, lo cierto es que su precio sigue aumentando a doble dígito en términos interanuales.

¿Continuará así y se repetirá la historia? “El mercado inmobiliario español se prepara para una transformación sin precedentes”, afirmó el economista Gonzalo Bernardos en un evento digital organizado por Property Buyers.

Y añadió: “Las periferias de las grandes ciudades ganan protagonismo gracias a la mejora de infraestructuras, la expansión del teletrabajo y el acceso a servicios digitales de calidad”. ¿Será el adiós a comprar en los núcleos urbanos de las grandes ciudades?

Incremento de las operaciones

Durante los tres últimos años, las operaciones en municipios periféricos han crecido un 25% respecto al total nacional. Un impulso que es todavía más patente en aquellas zonas definidas por su buena conectividad y servicios digitales completos.

“Hacia 2035 hasta un 40% de los compradores priorizará estas localizaciones, buscando más espacio y bienestar, lo que podría generar revalorizaciones de hasta un 15% superiores a las del centro urbano y redefinir el mapa residencial español”, pronostica Bernardos.

En ese año 2035, aquellas personas que busquen vivienda lo harán mediante un proceso más profesionalizado, digital y guiado por datos. Y quienes cuenten con un asesor inmobiliario independiente podrían obtener hasta un 7% más de rentabilidad en su inversión.

Según Bernardos, “los compradores que basen sus decisiones en datos y se apoyen en expertos con información de mercado precisa no solo comprarán mejor, sino que lo harán de forma más segura, rentable y sostenible”.

Echando mano de la estadística, este modelo sólo era el 1% en 2010, según la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI). En 2025, el salto ha sido hasta el 8%. Traducido a euros, más de 5.760 millones en transacciones acumuladas.

En ese futuro, tanto sostenibilidad como eficiencia energética serán factores decisivos en la valoración de los inmuebles.

Conviene recordar que, en la actualidad, sólo el 15% del parque residencial español cumple con los estándares energéticos fijados por la Unión Europea para 2030.

Dicho de otra manera, se abre un mercado potencial de más de 300.000 millones de euros en rehabilitación y renovación urbana durante la próxima década.

“La tecnología no sustituirá al experto; lo hará más necesario. El futuro del sector será la alianza entre datos, experiencia y ética profesional”, concluye el economista Gonzalo Bernardos.