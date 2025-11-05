Fnac refuerza su compromiso con la cultura y la tecnología: Callao y Ramblas abren una nueva era para la marca en España

De izquierda a derecha: el director general de FNAC España, Domingo Guillén, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Enrique Martínez, consejero delegado global de Fnac Darty, durante la reapertura del Fnac de Callao.

Fnac ha reabierto su mítica tienda de Callao (Madrid) y ha inaugurado una nueva en Las Ramblas (Barcelona) para reafirmar su compromiso con la cultura y la tecnología. Estos pasos denotan la vuelta a la rentabilidad de la empresa en España, marcada por el nuevo liderazgo de Domingo Guillén.

Las claves nuevo Generado con IA Fnac ha renovado integralmente su emblemática tienda de Callao en Madrid, reabriendo con 4.000 m², nuevos espacios culturales y servicios personalizados, consolidando su papel como epicentro cultural y tecnológico en la ciudad. La marca inaugura Fnac Rambles en Barcelona, ubicada en Las Ramblas y distribuida en cinco plantas, con una apuesta clara por convertirse en nuevo referente cultural y tecnológico en la Ciudad Condal. Estas aperturas reflejan el compromiso de Fnac con la cultura y la tecnología, y forman parte de su estrategia de recuperación de la rentabilidad y modernización de tiendas bajo la dirección de Domingo Guillén.

La tecnología y la cultura son dos de las piedras angulares que sostienen la civilización moderna. Prueba de ello es la gran cantidad de innovación que viven estos dos sectores en la actualidad, marcados por la IA y el auge del mundo audiovisual y literario. Fnac es una de las marcas que ha reafirmado su compromiso en todas estas materias, con una renovación integral de su mítica tienda de Callao (Madrid) y la apertura de Fnac Rambles (Barcelona), un nuevo local que pretende ser la nueva insignia de la compañía.

El Fnac de Callao reabrió sus puertas el 30 de octubre, con una superficie de 4.000m² y una distribución más fluida y experiencial, con un nuevo espacio cultural, asesoramiento personalizado y servicio 'click and collect'.

El acto de reapertura de esta tienda fue un éxito y acogió la visita de autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien destacó que el local es "parte de la vida de Madrid" y "patrimonio de todos los madrileños", puesto que se trata de "un lugar donde se construyen relaciones, amistades y recuerdos". El evento también contó con la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, quien visitó la nueva tienda junto con Ayuso.

De esta forma, la marca recupera uno de los epicentros culturales de Madrid. Situada en la plaza de Callao, esta tienda de Fnac devuelve a los madrileños y a los visitantes un espacio renovado que une cultura y lo último en tecnología, haciéndolo un gran punto de encuentro para su comunidad.

Por su parte, el Fnac Rambles nace con una vocación clara de abrir una nueva era para los amantes de la cultura y la tecnología en Barcelona, al ofrecer un lugar de reunión a la Ciudad Condal.

Situada en el número 131 de Las Ramblas con 3.000 m² distribuidos en cinco plantas, esta nueva tienda a pie de calle —que también abrió en octubre— se encuentra en una de las vías más emblemáticas de Barcelona y cuenta con un diseño moderno y funcional que destaca por ofrecer una experiencia de visita ágil, inmersiva y participativa.

Esta nueva tienda es una declaración de intenciones de Fnac, marcada por un fuerte "compromiso" con Barcelona y "con todos los que aman la música, la literatura y la tecnología", tal y como ha señalado a EL ESPAÑOL Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de Fnac España.

Con esta tienda, la marca espera crear un nuevo "referente cultural, un lugar vivo donde siempre estén sucediendo cosas interesantes", según Sara Vega. Uno de los espacios en los que Fnac Rambles desarrollará sus actividades de interés será el Fórum, una zona del local con vistas privilegiadas a la ciudad pensada para presentaciones, charlas y conciertos.

Todas estas novedades permiten a la marca renovar sus espacios y, al mismo tiempo, seguir siendo un lugar de encuentro y descubrimiento con una gran experiencia cultural y tecnológica.

Nueva era en Fnac España

La expansión de la red de tiendas es el principal síntoma de la vuelta a la rentabilidad que vive la marca en la actualidad, gracias a su proceso de optimización operativa y a la transformación interna liderada por Domingo Guillén, director general de Fnac España.

Guillén ha devuelto la rentabilidad a la marca gracias a su apuesta por el humanismo, al poner el foco en las personas y la cultura. Así, el nuevo director general espera labrar un nuevo camino para Fnac a base de modernizar el parque de tiendas y reforzar el vínculo entre la cultura y el territorio local.

Los nuevos pasos de la dirección también reafirman la apuesta de la marca por el retail físico como espacio de valor y descubrimiento, algo que ha caracterizado a Fnac a lo largo de su historia y que sigue vigente en la actualidad.