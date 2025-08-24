Un analista inmobiliario no se corta y alerta a España: "El día que estalle esta burbuja va a arrasar con todo"

El sector inmobiliario en España atraviesa actualmente un período de gran incertidumbre. El auge de los pisos turísticos, los casos de okupación en distintas partes del país y el constante incremento en el precio de la vivienda han tensionado aún más el mercado.

Como consecuencia, acceder a una vivienda se ha convertido en los últimos años en una misión casi imposible para una gran parte de la población.

Sin embargo, el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez se ha encargado de señalar una 'burbuja' que afirma que puede afectar a toda la sociedad española: precio de la vivienda, alquileres, comercios, infraestructuras... Todo está en peligro.

La nueva burbuja

Desde hace décadas, España ha encontrado en el turismo su gran industria. Se ha convertido en un destino atractivo para millones de visitantes por su amplia variedad de entornos naturales, riqueza gastronómica y templada temperatura frente a nuestros vecinos del norte de Europa.

No obstante, aunque esto beneficia a empresarios hosteleros, a las líneas aéreas y a los negocios, lo cierto es que a gran escala esto puede suponer un peligro para España. O eso se ha encargado de señalar el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez es un experto destacado en el sector inmobiliario y agente con amplia trayectoria.

Además, tiene presencia activa en redes sociales, donde comparte su conocimiento.

En su cuenta @sergio_excellence_circle ofrece análisis y consejos sobre el mercado inmobiliario.

En su último vídeo, Gutiérrez advertía de una nueva 'burbuja' que acecha a España y que muchos no estamos considerando.

"La burbuja que no podemos parar. El día que esta burbuja estalle va a arrasar con todo: con el precio de la vivienda, con el del alquiler, con los comercios, con las infraestructuras... con absolutamente todo", señalaba el analista.

Gutiérrez reflejaba cómo puede convertirse en un problema pero sin fácil arreglo: "Y es una burbuja que lleva muchos años creciendo, que nadie puede controlar y que muy pocos pueden frenar".

A continuación, el analista explicó con detenimiento por qué se refiere al turismo de esta manera. "España ha pulverizado todos sus récords turísticos en 2024. Cuidado con las cifras que marean: 94 millones de visitantes que aportan 126.000 millones de euros en gasto", indicaba el experto.

"Estas cifras directamente nos arrollan y nos obligan constantemente a generar más: más hoteles, más vivienda turística, más comercios, más servicios. El problema es que hay zonas turísticas de España que ya están colapsando", afirmaba Gutiérrez.

Lo cierto es que el auge de pisos turísticos y el hecho de que España atraiga a turistas de otros países con salarios más altos provoca que nuestro país se vuelva un destino demasiado caro para los propios locales.

El turismo representa el 13% del PIB. Sin embargo, para los españoles el turismo significa que todo se les vuelva más caro. De hecho, muchos expertos llegaron a señalar que resulta más asequible viajar al extranjero por turismo que dentro de España.

Incluso en algunas comunidades autónomas como Canarias llegaron a manifestarse en contra de la masificación de su territorio.

"De hecho, hay medios que comienzan a desaconsejar viajar a España por la masificación. Esta es la burbuja que nos debe preocupar, porque el día que estalle afectará absolutamente a todo", concluía el analista.