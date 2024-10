Un ciudadano marroquí va al Consulado de Marruecos en Murcia a recoger su pasaporte y le apalea un vigilante

El Consulado del Reino de Marruecos en Murcia está en la diana de una denuncia pública que ha realizado la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, tras difundir un vídeo donde aparece un guardia de seguridad, contratado por este organismo dependiente de la administración del país alauí, golpeando con una violencia desmedida a un ciudadano marroquí que tan solo ha acudido a recoger su pasaporte junto a su esposa.

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM), ha difundido este vídeo en su perfil personal de X [antes Twitter] para denunciar que no está justificada la actuación del vigilante: "Esta situación ya ha llegado demasiado lejos. ¡Es inaceptable! Urge una investigación. ¿Cómo es posible que un Consulado, cuya función es representar a su país y proteger a sus ciudadanos, termine maltratándolos?"

ATIM es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que trabaja por la población marroquí asentada en la comunidad murciana y que asciende a 92.380 personas -según datos del Instituto Nacional de Estadística-. Por este motivo, su presidenta en la Región de Murcia ha decidido hacer públicas las imágenes para exigir al Reino de Marruecos la apertura de una investigación, para que se depuren las responsabilidades correspondientes.

"El maltrato y mal funcionamiento del Consulado General del Reino de Marruecos en Murcia son ya intolerables. Se necesita una investigación para determinar si hay sobornos, renovar la plantilla de funcionarios y revisar los nombramientos directos de amiguitos", tal y como insiste Sabah Yacoubi en su cuenta de X.

La agresión del vigilante al usuario del Consulado del Reino de Marruecos en Murcia, se produjo este martes 22 de octubre. En el vídeo que suma casi 12.000 reproducciones en redes sociales, se observa a un ciudadano marroquí que ha acudido con su esposa para recoger sus respectivos pasaportes en la sede consular que está en la calle Pintor Aurelio Pérez de la capital del Segura.

De repente, el empleado de seguridad le recrimina al ciudadano marroquí su conducta porque está molesto por la espera para recoger su pasaporte, pero eso no justifica que el vigilante zanjase la discusión que ambos habían iniciado, haciendo uso de su defensa extensible y de su porra para agredirle en la sede consular.

- Usuario: ¡Me has pegado!

- Vigilante: Tú qué te has creído, que me puedes faltar al respecto y que le puedes faltar al respeto a todo el mundo.

- Usuario: ¡Me has pegado! Te voy a denunciar. Hay cámaras. Te voy a denunciar. Yo no te he tocado y tú me has pegado. Hay testigos.

- Vigilante: ¡Te voy a pegar más como no salgas! ¡Corre a denunciarme! Mira, mi número de placa. Salte fuera. ¡Fuera!

Las órdenes a gritos que este empleado de seguridad privada le da al ciudadano marroquí, se saldan con más golpes con su defensa contra el brazo y la pierna mientras que le empuja. Incluso coloca una mesa para que no pueda acceder a una de las dependencias del Consulado del Reino de Marruecos. "¡No me toques!", le grita el usuario al vigilante, hasta que termina empujándole y el resto de usuarios de la sede consular se mete por medio para evitar que la situación vaya a más.

"Este señor, solo acudió al Consulado junto a su esposa, el martes, para retirar sus pasaportes. Entraron a las diez y media de la mañana, se lo dieron a su mujer, pero al hombre le dijeron que tenía que esperar hasta las doce y media", tal y como explica la propia Sabah Yacoubi, presidenta de ATIM, sobre el contexto en el que se produce esta agresión. "Este hombre solo preguntó porqué tenía que esperar hasta las doce y media, si también había ido a recoger su pasaporte. Además, tenía que trabajar, pero este Consulado funciona muy mal".

Tanto es así que saldaron a gomazos las quejas del usuario por el retraso para recoger su pasaporte. "Este Consulado ha tenido muchos antecedentes violentos y además, no hace su trabajo porque hay una persona acampada en la puerta de la sede consular desde hace tres años y no hacen nada: no mueven un dedo", según denuncia Sabah Yacoubi, reconocida activista en Murcia que trabaja por sus compatriotas.

Investigación abierta

Sanaa Merouah, cónsul del Reino de Marruecos en la Región de Murcia, ha emitido un comunicado en el que informa de que se ha abierto una investigación policial para esclarecer lo sucedido.

"Este Consulado lamenta profundamente este inaceptable incidente e informa de que ha solicitado la sustitución inmediata del agente de la seguridad privada, por su comportamiento violento y exagerado, contra un ciudadano marroquí, dentro de una institución cuya función es prestar servicios consulares y ayuda jurídica a sus ciudadanos en unas circunstancias seguras", según detalla el comunicado de la cónsul Sanaa Merouah.

La cónsul detalla que la investigación policial afecta a "un agente de seguridad, contratado por una empresa local" y determinará "las responsabilidades de este incidente".

Es de esperar que la labor del Consulado del Reino de Marruecos en Murcia sea mucho más óptima con sus compatriotas, a partir de este sábado, ya que la Delegación del Gobierno ha informado de que cinco pateras han sido interceptadas por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, con un total de 81 inmigrantes en situación irregular, de los que 69 tomaron tierra frente al Monte de las Cenizas en Cartagena y 12 en la localidad costera de Águilas.