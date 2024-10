El kamikaze que casi mata al diputado Ortega (PSOE) dio positivo en alcohol y drogas y trabajaba de repartidor

Mohamed salió por la puerta de urgencias sin lucir ni un solo rasguño, tras haber conducido en sentido contrario durante ocho kilómetros, por la autovía A-30, hasta que se empotró frontalmente contra el vehículo en el que viajaba el diputado del PSOE: Miguel Ortega. El parte médico de este kamikaze no tenía nada que ver con el preocupante panorama con el que ingresó el parlamentario, al que tuvieron que extirparle de urgencia el bazo por una hemorragia.

EL ESPAÑOL fue testigo de cómo Mohamed, este martes, a las siete de la tarde y cinco minutos, lejos de achantarse a su salida del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, le exigió a la pareja de guardias civiles que le custodiaban que se detuviesen en la puerta del Servicio de Urgencias porque allí le esperaba su progenitor.

"¡Eh! ¡Eh! ¡Parad, que es mi padre!", tal y como les gritó Mohamed a los agentes, tratando de despedirse del cabeza de familia, antes de entrar esposado en el furgón que le esperaba para conducirlo hasta la Comandancia de la Guardia Civil. En los calabozos tendrá tiempo de reflexionar sobre los tres delitos por los que será puesto a disposición judicial próximamente: lesiones graves por imprudencia; conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Mohamed tiene 23 años y podría haber montado una auténtica escabechina en la autovía, cuando se adentró en sentido contrario a las nueve de la mañana de un martes laborable, conduciendo su Mercedes bajo los -supuestos- efectos del alcohol y el TCH. Tan claro lo tenía su padre que lamentaba el accidente de tráfico que había causado el mayor de sus tres hijos: "Siento vergüenza".

Vídeo detención

El padre de este conductor kamikaze explica angustiado a EL ESPAÑOL que lleva más de siete horas aguardando en la puerta de Urgencias de La Arrixaca, para ver a Mohamed, con el objetivo de preguntarle qué ha sucedido en la autovía. "Me fui de mi casa a las cuatro de la madrugada y me enteré del accidente de tráfico cuando estaba trabajando en el campo en Jumilla", apunta El Eid.

Pero no es del todo acertada la información que le han trasladado por teléfono a este jornalero agrícola, ya que su primogénito es el que ha provocado una colisión que casi le cuesta la vida al diputado autonómico del PSOE: Miguel Ortega. De hecho, cuando el periodista le aclara a El Eid que hay otro conductor implicado, al que están operando de urgencia, este ciudadano marroquí se echa las manos a la cabeza: "No me jodas". "¿Cómo está?" "¿Se encuentra bien o está 'morto'?"...

Una tras otra, lanza preguntas que en ese momento no se pueden responder porque el parlamentario socialista sigue en la mesa de operaciones. Precisamente, en una cruel coincidencia, en la puerta de Urgencias aguardan los familiares y amigos del kamikaze, y en la sala de espera de La Arrixaca, espera entre lágrimas Lola, la madre del diputado Miguel Ortega, incapaz de pronunciarse sobre el terrible accidente: "No voy a decir nada hasta que mi hijo salga del quirófano".

El Eid no da crédito al siniestro vial protagonizado por su hijo: "Nunca le he visto beber alcohol". "Tampoco fuma delante de mí". Sin embargo, un portavoz de la Guardia Civil confirma que Mohamed ha "dado positivo en las pruebas de bebidas alcohólicas y estupefacientes a las que ha sido sometido tras el accidente". Incluso concreta que el test de drogas arroja THC: el principal compuesto psicoactivo del cannabis.

- ¿Usted sabe adónde se dirigía Mohamed este martes cuando se ha adentrado en sentido contrario por la A-30?

- El Eid: Mi hijo empezó el lunes a trabajar de repartidor en una empresa de mensajería. Mohamed me llamó para decirme que iba a pasar la noche en la casa de un amigo. Este martes tenía turno de trabajo, pero no sé adónde iba con el coche porque me fui de madrugada a trabajar en el campo en Jumilla.

El Mercedes del kamikaze ha destrozado el Renault Kadjar, de color blanco, en el que viajaba el diputado Miguel Ortega,

Lo único que está claro para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es que el 112 recibía hasta 45 llamadas, a las 9.04 horas de este martes, para alertar de que el conductor de un Mercedes de alta gama, de color oscuro, iba circulando en sentido contrario por la autovía A-30. En concreto, Mohamed conducía en dirección Murcia, por el carril por el que los vehículos se desplazan en sentido ascendente hacia Cartagena.

Tan solo seis minutos después, a las 9.10 horas, se consumaba el siniestro: el Mercedes de Mohamed se empotraba contra el Renault Kadjar en el que el diputado Miguel Ortega se desplazaba a Cartagena, cumpliendo con la normativa vial, para llegar puntual a su puesto de trabajo en la Asamblea Regional donde debía asistir a un pleno.

"La colisión frontal se ha producido en el kilómetro 161 de la autovía A-30, tras conducir en sentido contrario desde el punto kilométrico 169 o 170", según apunta la Guardia Civil. "A raíz del choque, se ha producido un segundo accidente en el que se han visto implicados otros cuatro vehículos".

Miguel Ortega, en la Asamblea Regional.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo, posterior a la colisión, donde se aprecia con claridad a Mohamed afirmando a varios conductores que va sobrio: "Estoy perfectamente". Pero las pruebas a las que le ha sometido la Guardia Civil han demostrado que sus excesos al volante, casi se llevan por delante a un conductor de solo 31 años: Miguel Ortega, graduado en Ciencias Políticas, diputado autonómico y una de las grandes promesas del PSRM.

Así lo demuestran sus cargos orgánicos como secretario general de Juventudes Socialistas en la Región de Murcia y secretario de Comunicación, Estrategia y Acción Electoral del PSOE en Cieza: su localidad natal. El trabajo de los médicos de La Arrixaca va a permitir que Miguel Ortega pueda retomar su carrera política. A las 14.42 horas de este martes, en un pasillo del hospital, su madre, Lola, y su padre, Miguel, esperaban a su hijo a la salida del quirófano para agarrarle la mano con fuerza y decirle que le querían.

Las lágrimas y un puñado de risas nerviosas ponía fin a una pesadilla para los familiares de Miguel Ortega. Tal escena era presenciada por el secretario general del PSOE, Pepe Vélez, encargado de dar el parte al plumilla que seguía sumando horas de espera, para asistir al final que correrían el kamikaze y su víctima: los dos conductores implicados en este accidente cocinado a base de alcohol y drogas.

"En cuanto llegó la ambulancia del 061, a pesar de que Miguel estaba consciente y sentado en la orilla de la carretera, le dijo a los médicos que le dolía mucho el estómago", según relata el dirigente socialista. "Los médicos lo evacuaron a La Arrixaca para hacerle un TAC, una ecografía y un escáner, para ver qué le pasaba".

- ¿Por qué terminó en el quirófano el diputado de su grupo parlamentario?

- Pepe Vélez: Esas pruebas detectaron que tenía una especie de fisura en el bazo a causa de la fuerza de la colisión que había sufrido y estaba sangrando. Así que le han extirpado el bazo porque tenía una hemorragia. Miguel se ha quedado en reanimación para tenerlo controlado antes de subirlo a planta.

Mohamed, el kamikaze, llamando por teléfono a pie de carretera, junto al estado en el que quedó su Mercedes, y en primer plano, el Renault Kadjar que conducía el diputado del PSOE Miguel Ortega. Efe / Marcial Guillén

El desenlace a la operación de urgencia a la que era sometida la víctima de esta colisión, transcurría paralela a la breve siesta que se echaba Mohamed, ingresado en los sillones de la sala M de La Arrixaca, en observación y a la espera de los resultados de las pruebas que le habían practicado. "Estaba borracho y se ha quedado durmiendo: lo único que decía es que le aflojasen los grilletes de la camilla", tal y como relataba personal sanitario a EL ESPAÑOL.

"No sé cómo lo hacen, pero los kamikazes siempre salen ilesos. Parece que solo tiene algunas contusiones". Tales heridas no son visibles cuando Mohamed sale esposado por la puerta de Urgencias, custodiado por dos guardias civiles y tres vigilantes de seguridad de La Arrixaca, a la vista de que hay quince familiares y amigos, esperando el traslado de este veinteañero al furgón. "¡No me grabes!", grita con insistencia el detenido, tras cruzar unas palabras con su padre en su lengua natal.

El Eid sigue los pasos de Mohamed, consciente de que debe contratar un abogado para el mayor de sus tres hijos porque ha tirado por la borda su futuro en España, por culpa de su imprudencia al volante. El alcohol y las drogas han arruinado el esfuerzo del cabeza de familia que hace treinta años se marchó de Marruecos, para deslomarse en el campo, hasta que ahorró lo suficiente y logró la reagrupación familiar, instalando su domicilio en la pedanía murciana de El Palmar.

El furgón emprende su camino hacia los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A El Eid lo único que le "consuela" es saber que ha sobrevivido el conductor contra el que ha colisionado su hijo.

- ¿Era suyo el coche que conducía Mohamed?

- El Eid: El Mercedes 220 es de mi hijo, se lo compró hace dos años en España. Había estado de vacaciones en Marruecos con su coche. Tiene permiso de residencia, de trabajo y el carné conducir se lo sacó aquí hace tres años. No sé qué ha podido pasar. Me duele mucho la cabeza.