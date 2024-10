Valeria Racu, la cara del sindicato de inquilinas planta a Sánchez en Moncloa: "No nos sentamos con la patronal"

Entre una maraña de micrófonos, la cara y la voz de Valeria Racu sobresalían por primera vez para el gran público el pasado 13 de octubre, en medio de la protesta por la vivienda de Madrid. "La manifestación de hoy es histórica", utilizaba como frase inicial de su discurso la portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Lo que a buen seguro no esperaba Racu era colocarse en el centro de la diana como líder de un movimiento asambleario que ha planteado una "huelga de alquileres" y le ha dado plantón a Pedro Sánchez la misma semana que Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid huyen de personalismos. "Somos muchos los portavoces", aducen al otro lado del teléfono cuando se le pide hablar con Racu. En realidad, es cierto. Si en la protesta fue Racu la que tomó la voz cantante, en la previa fue Lucas Vaquero el que habló con EL ESPAÑOL, entre otros.

Sin embargo, fue Racu la que se llevó el foco. Las redes sociales se incendiaron con su discurso. Estuvieron los favorables, los contrarios y los que simplemente aseveraron que ya la veían con una carrera política en el bolsillo por las tablas en la exposición sin papeles ante las cámaras. Sin embargo, poco se sabía de Racu.

Lo que llamó la atención de Racu en un primer momento fue la dureza de su discurso y la proposición: "Queremos transmitir tres mensajes muy claros. Uno a los caseros y a la patronal inmobiliaria deciros que se acabó vuestra impunidad. Si seguís subiendo los precios vamos a dejar de pagarlos y no va a haber policías, juzgados, ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí".

A partir de ahí, el segundo mensaje era para los políticos y los gobiernos de toda índole. "Se acabó vuestro tiempo", dijo Racu. "No habéis aprovechado ninguna de las oportunidades que os hemos dado. Por eso no queremos más promesas vacías. Exigimos, necesitamos, que se bajen los alquileres de una vez por todas y queremos que se bajen ya. Lo único que tenéis pendiente es asumir responsabilidades de una vez por todas. Por eso exigimos la dimisión de la ministra de Vivienda, porque es la responsable de todo esto y alguien tiene que asumir responsabilidades. Que se vaya de una vez a su casa, a una de las múltiples que tiene".

Su último llamamiento fue a las personas que viven de alquiler en Madrid. "Mirad las imágenes de hoy. Somos miles las que mantenemos este sistema rentista, parasitario, ilegítimo todos los meses con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y con nuestro salario. Somos tantas y tantos que si nos organizamos tenemos muchísimo más poder que ningún casero y que ningún político".

Llamaba entonces Racu a la organización de todo el territorio nacional a partir del día siguiente con un único objetivo: "Caminar hacia esa huelga de alquileres para acabar con ese sistema rentista, parasitario, y bajar los alquileres de una vez por todas al 50%".

Quién es Racu

Valeria Racu es una joven moldava que lleva en España desde que tenía cinco años. Nacida en abril de 1995, su aparición en los medios de comunicación y la televisión no es nueva. Ha ofrecido múltiples entrevistas debido a su buen hacer académico y cuando era adolescente hizo sus pinitos como actriz en algunas series conocidas como Doctor Mateo, Hospital Central, El Tiempo Entre Costuras y Hay Alguien.

Contó parte de su historial académico en una entrevista de El País en 2021. Narró cómo había intentado acceder a un colegio similar al que estudió la princesa Leonor en Gales, perteneciente a la red Colegios del Mundo Unido. Echó la inscripción en verso para destacar y luego dijo que sus padres eran autónomos. "¿Qué poner? ¿Padre albañil y madre esteticista? Pensaba que buscaban un perfil concreto y alguien como yo no encajaría del todo", dijo hace unos años al mencionado periódico.

Estudió finalmente en un centro en Costa Rica becada por Fundación laCaixa y más tarde hizo Antropología en Londres. En el entorno anglosajón dio sus primeros pasos en el sindicalismo. La red de Colegios del Mundo Unido le felicitó por ser elegida como una de las cuatro co-presidentas del sindicato de estudiantes de la universidad SOAS de Londres.

Ya en España estudió un másr de Datos en la Universidad Complutense de Madrid.

Plantón a Sánchez

Nueve días después de la manifestación del 13-O en Madrid, la reclamación se ha expandido por España y ya hay nuevas convocatorias en otras ciudades como Sevilla, Málaga o Barcelona. La lucha continúa, pero el Sindicato de Inquilinas rechazó este martes ir a Moncloa.

El argumento es claro: "No nos sentaremos en una mesa con la patronal inmobiliaria". Desde la organización aducen que "no se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cánces y no se invita a los rentistas a discutir la política de Vivienda".

"Siguen haciendo oídos sordos al mensaje de la gente que vivimos ahogadas por culpa de la especulación inmobiliaria. Las patronales bancarias y de la construcción llevan 40 años dirigiendo las políticas de vivienda en España y escucharles solo servirá para engordar sus beneficios", recalcó el Sindicato de Inquilinas a través de Twitter.

Recordó el sindicato que la situación actual es "límite" y "no admite fotos de familia". "El Gobierno tiene que decidir: o se enfrenta a los rentistas impunes que han multiplicado los precios del alquiler y nos echan de casa cada día, o les sigue dando vía libre con políticas cosméticas como el bono joven".

Además, insistieron en pedir la dimisión de Isabel Rodríguez, titular de la cartera de Vivienda: "Estamos hartas de lavados de cara. Mientras miles de personas pedimos la dimisión de la Ministra de Vivienda, ellos quieren una foto con las inquilinas el día antes de su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas. Ante esto, solo dos palabras: ¡ministra dimisión!".

Tras la reunión, Isabel Rodríguez García aseveraba que "este es un Gobierno que cumple, escucha y atiende a quienes sufren y a quienes forman parte de la solución al problema de la vivienda".

Además, apuntó que utilizarán "las herramientas necesarias" porque "el Gobierno no va a parar hasta haber solucionado el problema de la vivienda en España".