Una mexicana explica qué es lo que más le llama la atención de vivir en España: "Te acostumbras"

Lo primero que experimenta cualquier persona que se muda a un país nuevo es el choque cultural. Muchas cosas que damos por sentadas en nuestro país de origen suelen no coincidir con lo que se hace en el que nos acoge y eso nos obliga a adaptarnos. Eso incluye el clima, el modo de vida, la lengua o la gastronomía, entre muchas otras cosas.

Uno de los ejemplos es el de las personas que llegan a España desde México. A pesar de no tener la barrera del idioma, son muchas las diferencias entre ambos países si comparamos nuestros hábitos. Ese es precisamente el caso que ha publicado una 'TikToker' en su cuenta.

El vídeo que ha publicado ha recibido más de 6.500 'likes' y ha superado las 154.000 visualizaciones. En él, la creadora de contenido Lizbeth Frías (@mexicanaenmadriiid en TikTok) ha explicado cuáles son las costumbres de nuestro país que ella no haría en México, entre otras muchas diferencias.

Un caso muy claro es el de beber agua directamente del grifo: "Aquí olvídate de que pase el carrito del agua y te deje el garrafón. No, no, no... Aquí, se toma de la llave. Del grifo, como le dicen aquí". Estaba tan poco acostumbrada a esto que confiesa que le costó mucho atreverse: "Tardé cuatro meses en probarla, pero está rica".

Sin embargo, en los comentarios le han aclarado que no en todas las partes de España es posible echarse el agua del grifo. "Se nota que vives en Madrid porque allí sí se puede beber el agua de la llave. En el resto de España no lo hacemos", han escrito uno de los usuarios. Concretamente, una persona que vive en Valencia le ha dicho que no se lo recomienda. Los residentes de otras zonas costeras han reafirmado esto.

También el método de pago en el transporte público es diferente: "Tu aquí vas en camión (autobús) y tranquilamente lo vas a poder pagar con tarjeta".

Además, ha pedido que no pierdan el tiempo con el cambio de moneda: "Evita estar convirtiendo los precios de aquí a la moneda de tu país. No va a tener sentido".

Diferentes expresiones, mismo significado

Otro aspecto al que se ha tenido que acostumbrar es a nuestra forma de hablar. "Para decir un bueno, OK o está bien, te van a decir: '¡Venga!'", ha dicho. El cambio llega incluso a la señalización de las puertas. Explica que en México no pondría "tirar", sino "jalen". Y, en cuanto a las despedidas, '¡Hasta luego!' sería la que ella considera que es la más utilizada por los españoles.

Las horas de luz tampoco son las mismas. A la mexicana, le ha sorprendido mucho que siga siendo de día entre las nueve y las diez de la noche durante todo el verano. Por ello, le han aclarado que aquí tenemos persianas, no como en otros países. Además, varios residentes en Galicia le han explicado que allí aún hay más horas de sol, debido a su situación geográfica.