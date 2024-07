Esta tiktoker muestra lo difícil que es encontrar piso en España para los autónomos

"Me estoy volviendo loca"

No cabe duda de que uno de los temas que más preocupan a los jóvenes hoy en día es el de encontrar piso. El acceso a la vivienda cada vez es más complicado, y ya no es sólo que acceder a una hipoteca sea una quimera, sino que el mero hecho de alquilar un piso en una ciudad española es prácticamente misión imposible.

En esta línea, un vídeo ha corrido como la espuma por las redes sociales. Se trata de un clip compartido por la cuenta de TikTok "Proyecto Valencia", en cuya biografía podemos leer que se ocupa de "encontrar tu hogar en Valencia" y que hacen "búsqueda personalizada".

Esta cuenta ha compartido el desgarrador testimonio de una joven que ve cómo su condición de autónoma le impide encontrar un piso compartido en el que poder vivir. "Los autónomos y los camareros no podemos alquilar un piso. No merecemos una casa donde vivir. Me da vergüenza con 24 años tener que andar así", afirma.

La realidad que describe esta joven es la vivida por muchos ciudadanos de nuestro país, jóvenes y no tan jóvenes. Al carecer de un contrato fijo, y por tanto de una nómina estable, las agencias e inmobiliarias renuncian a este tipo de candidatos, a pesar de contar como aval con nóminas de gente de confianza.

"Hoy no hay conclusión feliz. Estoy hasta las narices de cómo está la situación económica para los jóvenes y que además nos pongan más trabas todavía. No estoy pidiendo tanto", lamenta la protagonista de un vídeo que ha superado las 140.000 reproducciones.

Ante la terrible realidad descrita, numerosos usuarios han querido mostrar su apoyo a esta joven, compartiendo sus experiencias, similares en la mayoría de casos, y tratando de exponer sus diferentes puntos de vista ante una situación que ahoga a los más desfavorecidos.

"Me he endeudado hasta las cejas, pero he huido de los alquileres para emprender a ser propietaria de un piso. Con 5.000 préstamos. Pero los alquileres son inviables", comentaba en el post una usuaria para la que el alquiler es una mala decisión a tratar de evitar siempre que se pueda.

Otra seguidora, más crítica con el modelo actual, señalaba directamente a las cotas de poder más elevadas. "No se ha aprendido nada en España, están creando otra burbuja especulando. Al final petará todo y bajarán los precios pero bien", barruntaba.