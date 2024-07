La sorprendente premonición de Masi antes de romper con Illojuan que deja sin palabras

No hay duda que la ruptura entre el streamer IlloJuan y su pareja Masi Rodríguez, con la que llevaba más de siete años, ha sido todo un bombazo y en las redes sociales no se habla de otra cosa. Los malagueños, que habían creado una de las parejas más carismáticas de todo internet, nos han dejado a todos de piedra tras el anuncio en el canal de YouTube de IlloJuan de la ruptura entre ambos.

En este contexto, las redes sociales han rescatado un vídeo de Masi de hace tiempo en el que la joven parece adivinar el futuro. Lo ha compartido la influencer Mariang, una de las presentadoras del célebre pódcast La Pija y la Quinqui, junto a Carlos Peguer. En el clip podemos observar como Masi reflexiona sobre qué pasaría ante una hipotética ruptura con IlloJuan, y en cómo cree que reaccionarían los seguidores del streamer contra ella.

"Hay mucho seguidor inconsciente de gente de Twitch que tiene un rasgo un poco nocivo y tóxico, y tú siempre le has caído muy bien a esta gente. Yo he visto muchos comentarios comparándote a ti con otras novias de streamers, y curiosamente el resto de fotos, son de ex de streamers, ¿no te da miedo que esto en algún momento pueda jugar en tu contra y de qué de forma?", le preguntaba Mariang a la malagueña.

ojalá la lotería fuera igual de fácil de adivinar https://t.co/LYELVM7X6o pic.twitter.com/30rBndH0Bp — mariang (@compIutense) July 18, 2024

El vídeo ha sido compartido por la propia Mariang, que también parecía asustarse ante la premonición de Masi sobre lo que ocurriría en ese hipotético escenario que ya es una realidad. "Estoy muy agradecida, la gente me quiere mucho y tengo mucho apoyo siempre, y evidentemente sí he pensado imagínate que en un momento dado Juan y yo lo dejamos. No está en nuestros planes, nos queremos y estamos muy felices juntos, pero imagínate que pasa", comenzaba diciendo la exnovia del youtuber.

"Yo además de pasarlo mal, porque lo pasaría muy mal, me llevaría la parte de ser la chica de la relación que bueno... si a mí ya me han insultado simplemente por el hecho de ser una mujer novia de, solamente por eso, pues si lo dejamos por lo que sea imagínate", anticipaba Masi que ocurriría, como finalmente así ha sucedido estos días.

Ante ese supuesto escenario, la malagueña tendría muy claro cómo iba a reaccionar. "No me preocupa realmente, creo que si eso pasará llevaría mucho tiempo de psicólogo y le daría importancia realmente a lo que tiene importancia en la vida, que no son niñatos que no han salido de casa en la vida y que no saben dónde caerse muertos", sentenciaba.