El sonido que hacemos los españoles y que indigna a otras nacionalidades cuando se lo hacen

La tiktoker Marta Registrada, una española viviendo en Australia desde donde comparte vídeos en su cuenta de TikTok sobre el país, ha instalado en las redes un curioso debate sobre un hábito genuinamente español pero nada común en el resto de países. Nos referimos a cómo actuar en caso de que nuestro compañero de cama ronque.

"Hay un sonido que utilizamos todos los españoles con un fin muy determinado y muy específico, pero confirmado que solo en España se hace así", comienza alegando esta joven en su polémico vídeo. El descubrimiento de Marta llegó al comprobar de primera mano cómo su pareja, de nacionalidad italiana, reaccionaba indignada después de que ella le hiciese el característico chasquido con la boca que se hace para querer mitigar los ronquidos ajenos. "No soy un perro", le llegó a espetar su acompañante ante tal situación.

Tras el enfado, y ya con los ánimos más calmados, ambos trataron de aclarar lo sucedido. Él se justificaba diciendo que jamás había visto ni oído nada parecido, mientras que ella se defendía afirmando que en nuestro país es muy habitual realizar ese tipo de sonidos cuando quieres frenar los ronquidos de otra persona.

Como ambos no se ponían de acuerdo, decidieron preguntar a sus amigos de otras nacionalidades si en sus países este gesto era común. La respuesta fue unánime, no lo habían escuchado nunca. Ni ingleses, ni franceses ni argentinos... sólo dijo estar familiarizado con el chasquido una persona de España.

"Me preguntaban si esto funciona, y les dije que con los hombres españoles desde luego que sí. Está por ver si también consigue callar los ronquidos internacionales", alegaba la joven en claro tono irónico.

El vídeo, que acumula más de tres millones de visualizaciones en el canal de TikTok de la española, ha dejado a muy poca gente indiferente, y en los comentarios podemos encontrar usuarios a los que, como a los amigos de Marta, no conocían esta costumbre. "Pues yo soy de España y no he escuchado eso en mi vida", comentaba una seguidora.

Claro está que la inmensa mayoría ha dado la razón a Marta, viéndose reconocidos en tal gesto cuando alguien ronca. "Los que decís que no habéis escuchado eso nunca no sois españoles", opinaba un seguidor. "La gente que dice que no ha escuchado eso… ¿en que España vivís? Los padres españoles siempre han roncado en las siestas. De lo primero que aprendes si querías seguir viendo la tele", sentenciaba otro.