Quién es JC Reyes, el cantante español que ha publicado una foto manipulada de Rosalía

La historia de un bandolero parece no tener fin. El nombre del cantante JC Reyes es tendencia por cometer un posible delito de difamación, lo que podría terminar con su detención inminente, algo que ya ocurrió en 2021 por atracar a punta de pistola a dos ciudadanos alemanes en Sevilla.

Ahora, la polémica gira en torno a él y a Rosalía, la intérprete de Motomami. Reyes decidió compartir el pasado lunes 22 de mayo en su cuenta de Instagram dos imágenes de la catalana en las que aparecía sin ropa desde el torso hasta el cuello, tapando así con un emoji los pechos de la joven. Las fotografías, ambas retocadas, generaron gran controversia entre los más de 250.000 seguidores del cantante —y que van en aumento— y el resto de usuarios que llegaron a verlas. Él subrayó que las imágenes eran "lo mejor que verás hoy".

Muchos calificaron su acto de "machista" y de ser un tipo de "sexualización" de la mujer, en este caso de Rosalía, otros hablaban de lo "máquina" que era JC Reyes.



El sevillano, que ha colaborado con artistas como Quevedo y El Jincho, en vez de mostrar algún tipo de disculpa o arrepentimiento, optó por ridiculizar a la compositora de Despechá. "A las mujeres estas que me estáis poniendo: '¿Qué haces? Qué asco das'. A la chavala nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?".

Así, Reyes empezó a hacer La 13 14 en un directo de Instagram con el objetivo de seguir ganando seguidores: "Esperen el próximo tema, se llama Rosalía okey". Y continuaba mostrando sus faltas de respeto: "No me pidáis más fotos de la chavala, que no puedo estar subiendo las fotos que me manda a mí, tío, no puedo estar subiéndolas yo, eso sería de sinvergüenza".

Por si fuera poco, el cantante que no Tiene el cielo ganao mencionó a la pareja de Rosalía, Rauw Alejandro, en una historia de la plataforma en la que hacía referencia al contenido subido.

Rosalía cargó contra el andaluz en su cuenta de Twitter, declarando que lo que ha hecho se trata de "un tipo de violencia" que "da asco", pero que, cuando se hace por tener "4 plays de más" lo que da "es pena".

Los usuarios de la plataforma salieron en su defensa y añadieron frases como "díselo reina", "diosa", "pal juzgao reina", "amiga era callarlo y tú lo mataste". Habrá que ver si Rosalía toma acciones legales contra JC Reyes y le denuncia por difamación. Además, si la imagen resultara ser verdadera, podría acarrear entre uno a tres años de prisión y una multa de 12 a 24 meses.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

¿Quién es JC Reyes?

Juan Manuel Cortés Reyes, conocido como JC Reyes o The Young Gypsy, es un cantante de música urbana que nació en Sevilla en 1997. Aunque empezó en la industria musical en 2017, no llegó a oírse su nombre por primera vez en 2020, con su 34 Amor y Mafia junto a Camin. Este tema cuenta con 89 millones de reproducciones en Spotify.

En marzo de 2021 publicó su primer álbum, Los Green Lanters, en el que se encuentran canciones como Relación Secreta con Bandaga y Lo Sacude con El Jincho.

Su carrera musical se vio entorpecida en abril de ese mismo año, cuando fue detenido por un robo con armas de fuego a dos ciudadanos alemanes en Sevilla.

JC Reyes ha hecho colaboraciones con otros artistas, en las que destacan Historia de un bandolero con Cano y Banda Organizada, también con El Jincho.

En 2022 volvió a viralizarse con Coronamos, ahora uno de sus temas más escuchados, como La 13 14 y Tiene el cielo ganao.

El rapero andaluz comenzó con su gira por España el pasado 4 de mayo y ahora cuenta con casi 4 millones de oyentes en Spotify.

