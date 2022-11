Un icono de estilo llamado Rosalía: su influencia en el mundo de la moda, analizada por expertos

La 23.ª edición de los premios Grammy Latinos ha tenido una clara vencedora. Entre la gran cantidad de artistas que pasearon por su alfombra roja y entre aquellos que tuvieron la fortuna de recibir uno de los galardones, una mujer logró destacar sobre todos. Ella es Rosalía (30 años), que una vez más consiguió hacerse con todas las miradas.

No solo porque vivió su gran noche al llevarse a casa cuatro de los premios, entre ellos el de 'Mejor Álbum del Año' con Motomami, también porque volvió a sorprender con su estilismo. La catalana no solo ha conseguido innovar con su música, también con su particular forma de vestir, gracias a la cual ha conseguido sacar de contexto el concepto más clásico de moda.

Allá donde va, destaca sobre el resto de celebs pues se ha convertido en el mejor referente de que "más es mejor". Así lo demostró en los Grammy, en los que lució nada menos que tres looks diferentes, sorprendentes y únicos. Comenzó enfundada en un vestido negro customizado de Miu Miu con semitransparencias, una larga abertura lateral en la pierna y detalles de pedrería a modo de bra.

Rosalía con los tres estilismos que llevó en los Grammy Latinos. Gtres

Para la actuación, se puso un catsuit negro de látex que combinó con unas altísimas botas a juego, de gran tacón y altas hasta la rodilla. Terminó con un vestido digno de una estrella de Hollywood. Una pieza firmada por Philosophy di Lorenzo Serafini de lentejuelas doradas, escote tipo barco y una gran falda con abertura incluida. Lo combinó con unas sandalias negras de plataforma y tacón maxi.

Análisis de expertos

Estos tres outfits tan diferentes entre sí que dejaron algo claro: Rosalía es un icono de estilo. Una afirmación a la que han llegado los expertos en moda consultados con EL ESPAÑOL, quienes tras analizar el estilismo de la autora de Despechá opinan que no solo inspira al público con sus letras, también con sus looks.

Rosalía en la première de 'El Rey León' en julio de 2019. Gtres

Así lo concluye Quique Vidal, fundador y director creativo de la firma de moda Becomely y de la agencia Estudio Cartulina, que opina que "Rosalía es ahora mismo la persona española que más impacto tiene en el mundo de la moda a nivel internacional". Vista de la marca que vista, el diseñador cree que uno de sus grandes pluses es que "siempre logra llevarse cualquier look a su terreno", gracias a lo cual ha creado lo que define como "el sello Rosalía".

"Es una persona que saca de contexto la moda. Se atreve, innova, experimenta... Al principio puede chocar lo que vemos en ella, pero acaba impregnando todo lo que hace y toda su estética con un sello muy personal y muy nuevo. Ha creado una esencia y una identidad muy suya, sobre todo en un momento en el que todo es reciclaje y parece que todo está inventado", continúa Vidal.

Una forma de entender la moda que es inspiradora, añade el experto, que la ve como "una celeb que crea tendencia". "Incluso ha inspirado a diseñadores internacionales en sus últimas propuestas", asegura, un hecho que demostraría la gran influencia que tiene la catalana. "Es un referente a nivel nacional e internacional, tanto en la industria de la moda como de la música. Hay que seguirla muy de cerca", sentencia.

Por su parte, Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, cree que Rosalía brilló especialmente en los Grammy por "su maravilloso vestido firmado por Miu Miu", que también le hizo brillar sobre la alfombra. "Su mezcla de propuestas a la hora de vestir elevan sus looks disruptivos. Llaman la atención, gustan y automáticamente se convierten en máxima tendencia. Rosalía es sinónimo de Generación Z, pero el fenómeno de Rosalía llega a todas las edades: de ahí su gran éxito".

Si bien reconoce una evolución en cuanto a su forma de vestir, Reyes considera que "ha sabido manejar a su favor con el paso del tiempo. Rosalía es una gran creadora de tendencias y solo hay que entrar en Instagram y ver que un altísimo porcentaje de usuarios viste, hablan y se mueven como ella, incluyendo la gran cantidad de tatuajes Motomami que (realmente) la gente lleva tatuada. Pura pasión".

Rosalía en la gala MET del año 2022. Gtres

"Es indiscutible que Rosalía marca tendencia. Sus looks son noticia, tanto si hablamos de moda como de belleza", asegura por su parte Tomás Morales, periodista y experto en moda. En su opinión, la catalana "sabe cómo utilizar sus prendas como una extensión de su música y ha sabido crearse una imagen de marca reconocible" y es que, como recuerda, ha llegado a convertir las cazadoras Motomami en una de las tendencias de la temporada.

Con sus looks, la artista proyecta una imagen "novedosa, alternativa, callejera, pero accesible y fácil de plagiar" que, según el comunicador, provoca que sus fans, "sea cuál sea su presupuesto, pueden copiar su imagen". Sin embargo, pese a que Rosalía se ha convertido en una de las españolas más conocidas del mundo, Morales opina que está muy lejos de ser la mejor representante del folclore español. "Ella se acerca más a una cultura latina, ni siquiera mediterránea. Si al cantar no se le entiende la letra de sus canciones... poca cultura patria puede hacer", concluye.

Rosalía durante una actuación en el festival Mad Cool 2019. Gtres

Muy diferente es la opinión Daniel Jacob Dali, diseñador y estilista quien sí que ve a Rosalía como una buena representante de la estética española. "Hasta ella no habíamos tenido mejor representante, sabe mezclar ese estilo tan icónico con los diseños más modernos. Lo hace de una manera totalmente renovada que combina muy bien el pasado con la actualidad".

Y añade: "Ha logrado transformarse a sí misma, además de a su estilo, hasta convertirse en una gran creadora de tendencias. Su mezcla de ritmos latinos y flamencos se refleja en ese estilo streetwear en el que destaca la combinación de accesorios icónicos, las prendas de los diseñadores más conocidos... Marca tendencia en todo el mundo".

Jacob Dali ve muy claro que se debe mucho a la artista, pues gracias a ella "mucha gente se atreve a llevar ropa atrevida como nunca antes se había hecho. La gente se siente más libre y las calles brillan, inspiradas en sus inolvidables faldas, zapatos, tops y, por supuesto, en sus uñas".

