Frank Cuesta: “Yo voté al PSOE, era toda la vida de izquierdas pero ahora votaré a Vox”

El personaje televisivo Frank Cuesta, también conocido como 'Frank de la Jungla', ha dejado clara su posición política a día de hoy desvelando a quién votaría en estos momentos. "Yo voté al Partido Socialista. Soy de toda la puta vida de izquierdas, pero ahora voy a votar a Vox, seguramente", afirmó en una conversación con el youtuber Roma Gallardo.

"Porque... ¿a quién cojones voto?", añadió Frank Cuesta tras develar su opción política favorita en la actualidad. "¿A los mentirosos mafiosos del PP? ¿a los de Ciudadanos para tirarlo (el voto)? ¿A los del PSOE ppara que me mientan? ¿A los otros, no sé, para que me hagan follarme un 'muñeque'? ¿A quién? Pues supongo que a Vox para que ponga orden durante seis meses, uno o tres años", sentenció el personaje televisivo.

Además, Frank Cuesta ha dado su opinión sobre Unidas Podemos: "Los 'podemitas' venían a regenerar la política y han acabado siendo una banda de vividores". "Hay un 'perroflautismo' considerable que viven de 'lobbies', que viven de chiringuitos, que viven de subvenciones", opinó Cuesta en la entrevista en Youtube.

"Toda la gente que ves en la tele hoy en día debatiendo y tal y cual, esos no valen ni para tomar por culo, esos no valen ni una mierda", dijo 'Frank de la Jungla' sobre los políticos de hoy en día.

