Rigoberta Bandini ya tiene su colección de ropa: picante y a buen precio, este es todo su catálogo

Tras el éxito de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest, la artista barcelonesa continúa en esa línea y ha sacado su primera colección de ropa al más puro estilo de su canción Ay Mamá. Y es que, pese a que la cantante no haya sido elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión, se ha convertido en uno de los grandes iconos de la música española. Y no es para menos porque esta canción transgresora ha calado realmente en la gente ya que fusiona diferentes conceptos como el feminismo, la reivindicación social, el compromiso con la sociedad y además, un ritmo potente que transmite ganas de bailar.

Paula Ribó, que así es como de verdad se llama, tiene 31 años y, sin duda, ha nacido para ser artista. Es cantante, dramaturga, directora y actriz de teatro y doblaje. Lleva desde los seis años subida a los escenarios e incluso ha sacado su propia novela de autoficción llamada 'Vértigo'. Además de todo esto, ahora ha querido aportar toda su creatividad al mundo del textil a través de su línea de 'merchandising' o 'Rigomerchandising' como lo ha bautizado ella.

Su colección, por el momento, se compone de dos camisetas en azul y blanco que cuestan 24,95 euros, una sudadera granate y una gorra negra. Todas las prendas están elaboradas con algodón 100% orgánico y están inspiradas en la filosofía reivindicativa y novedosa de su canción 'Ay Mamá'. En la parte delantera de las camisetas se reflejan, como simulando los pechos femeninos que tanta cabida tienen en la canción, unos dibujos circulares realizados con estrellas que representan a la bandera europea. Por otro lado, en su parte trasera, se muestran diferentes letras de su debut acompañadas de la firma de la propia cantante.

Camisetas de Rigoberta Bandini

La sudadera, que cuesta 49,95 euros, sigue un diseño parecido, solo que aquí, las letras de color azul marino corresponden a su tema 'In Spain we call it soledad' y están distribuidas de forma desordenada en todo el textil, lo que le aporta un toque moderno y personal. El diseño de la gorra, cuyo precio es de 24,95 euros, es transgresor donde está bordada la palabra 'Perra' en honor a otro de sus temas, con diferentes colores que contrastan con el color negro de fondo.

Toda la colección puede comprarse en la tienda online de Rigoberta Bandini. Cabe destacar que, al igual que su música, estas prendas pretenden poner en valor el feminismo y la maternidad que refleja en su melodía. Y, como dice la propia artista, en uno de sus post de Instagram. "Para mí esta canción trasciende la maternidad y habla de nuestro poder como mujeres. Algunas mujeres creamos vida con nuestros cuerpos, otras no, pero de alguna manera todas somos una."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rigoberta Bandini (@rigobertabandini)

También te puede interesar...

-Eva, la mano derecha de Karlos Arguiñano: repostera, divorciada, con dos hijos y un revés de salud

-Los dos mejores aceites del mundo son de la familia Delgado en Guadalajara: dónde comprarlos

-Óscar, el experto en callos que hace en Madrid mejor paella que los valencianos: este es su secreto

Sigue los temas que te interesan