La dura crítica de Frank Cuesta a Djokovic: "Este gilipollas no es superior al resto"

Desde que la participación de Novak Djokovic en el Open de Australia pende de un hilo en las redes sociales casi no se habla de otra cosa. El tenista permanece aislado en Melbourne desde que llegó la noche del pasado miércoles y seguirá así, como mínimo, hasta el lunes 10 de enero. Ese día arrancará la audiencia que deberá decidir si el serbio finalmente podrá defender su título en el campeonato o tendrá que volverse a su casa. Por el momento sigue en su habitación del Park Hotel, un establecimiento para solicitantes de asilo.

El Gobierno del país balcánico ha solicitado que se le trasladase a un hotel de más categoría, donde no fuera tratado de forma "infame", y la respuesta de la ministra australiana de Interior, Karen Andrews, ha sido contundente: "El señor Djokovic no está cautivo en Australia. Es libre de salir en cualquier momento en que decida hacerlo. Las fuerzas fronterizas seguro que se lo facilitarán". Con todo este culebrón con tintes deportivos, políticos y sanitarios, no es de extrañar que incluso Frank Cuesta haya aparecido en escena.

El comunicador español afincado en Asia al que conocimos por su programa Frank de la Jungla, ha cargado duramente contra los privilegios del tenista en un vídeo que ha llegado a bloquear en YouTube en vista de la polémica que está suscitando. No obstante, algunos fragmentos han llegado a las redes sociales. "¿Qué hace Djokovic? Le pega pelotazos a una pelota en una pista de tenis. Y aparte de eso, ¿qué hace...? Pues ya está, ¿por qué es diferente que el resto? ¿Por qué va a tener excepciones?", ha empezado su duro discurso contra el serbio.

"Es gilipollas"

"¿Por qué yo no puedeo viajar a Australia si no tengo el pasaporte Covid y él sí? ¿Por qué yo no puedo ir a Australia si no paso por 15 días de cuarentena y él sí?", continuó el comunicador, valorando que estamos en un momento "en el que muchas cosas han cambiado" a nivel legislativo y aclarando que él estaba hablando sobre el tema porque "tengo que explicar los motivos por los que hago lo que hago (...) y es por la manera de pensar que tengo".

Ha explicado, además, que no tiene la vacuna puesta porque se negó a que le pusieran "la china": "Mi familia la tienen todos, pero a mí, como extranjero, me querían poner la que se ha hecho en China y me negué porque tiene muchísimos efectos secundarios (...) y estaba probado que no valía, además de que no te vale para el pasaporte Covid para viajar. No soy antivacunas, pero estoy esperando que me pueda poner la vacuna normal", ha afirmado Cuesta.

Anticipando que entiende que "la gente no quiera ponerse vacunas porque cada uno elige", sí ha cargado contra el tenista porque, sostiene, "Djokovic está demostrando que el mundo tiene que regirse para todos por igual. En esta ocasión este gilipollas se cree superior al resto, pero este tío no es superior a mí en absolutamente nada más que jugando a tenis. Ni a ti ni a nadie. Ninguno de los que estáis viendo este vídeo es inferior a Djokovic, ¿de acuerdo? (...). Caga, duerme, mea y llora igual que tú y que yo, entonces no puede haber excepción", ha concluído Cuesta, confesando que él mismo no ha podido venir a España a ver a su hijo por no tener pasaporte Covid "y me he jodido".

