El aplauso unánime de España a Manu Sánchez tras su 'bronca' a los políticos por la Covid

Manu Sánchez se ha hecho un Vicente Vallés en toda regla. El presentador de Noticias en la mañana de Antena 3 ha escalado hasta la lista de tendencias de Twitter después de sus palabras contra la gestión política de la pandemia en nuestro país. El periodista, que ha pasado la Covid en esta sexta ola, no ha ocultado su indignación: "He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", ha comenzado diciendo.

Ha recordado Sánchez en su dicurso viral que fue el pasado 9 de noviembre cuando empezaron a detectarse casos de la variante Ómicron en países europeos y derivaron en cifras récord de contagios, como estamos sufriendo ahora en nuestro país: "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar. Nos tomaron por tontos. Ninguna medida. Pasaban los días, llegaba la Navidad y a dos días, a dos días tan solo de Nochebuena se reunían".

"¿Para qué?", se preguntaba Sánchez, criticando que se habían reunido "para la que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores. Nos tomaron por tontos". En este punto, el cabreo del periodista sale como un dardo directo a la Comunidad de Madrid, responsable de la gestión sanitaria madrileña, ironizando con que, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la sanidad pública de la región "es la mejor de España".

"Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días. Dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto por lo privado, pagando un dineral. Me tomaron por tonto", ha reiterado, siguiendo con su discurso crítico al afear que, en Madrid, "todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 es Año Nuevo, el 2 es domingo. ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón, como si el virus se fuera también de vacaciones".

Manu Sánchez terminó su discurso señalando a los políticos en general, evitando dar nombres, para pedirles que "si no toman decisiones, si no solucionan o, al menos lo intentan, nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos". Las palabras del periodista, que habían pasado más desapercibidas en su emisión, llegaron a Twitter para hacerse virales en un abrir y cerrar de ojos provocando un aplauso unánime:

En general, la ovación a Sánchez ha sido mayoritaria, pero también ha habido quien le reprocha que no haya señalado directamente a Ayuso como responsable de la sanidad madrileña que tanto ha padecido el periodista.

