La delirante crítica de Alberto Chicote a la cena de un tuitero que pidió su opinión

Una de las bondades de las redes sociales es que han derribado esa pared que existía entre las personas públicas y las anónimas, dejando, como en esta ocasión, situaciones hilarantes de las que damos buena cuenta aquí en La Jungla. La última que se nos ha presentado tiene como coprotagonista al cocinero Alberto Chicote, uno de los personajes mediáticos a los que más veces hemos visto enfadado gracias al programa de Pesadilla en la cocina.

Cualquiera que hubiese visto aunque sea unos minutos de aquel espacio, en el que Chicote no se cortaba ni un pelo a la hora de descalificar la poca destreza a los fogones que tenían los cocineros de los locales que visitaba, únicamente le pediría aprobación en Twitter si estuviese seguro al 100% de que su propuesta culinaria es de cierta calidad; sin embargo, la osadía de un tuitero ha provocado un nuevo alarde de sinceridad del cocinero.

"¿Qué opinas de mi cena, Alberto Chicote?", le ha preguntado el tuitero, mostrando una fotografía de unas lonchas de salmón ahumado acompañando a una especie de puré que, después, aclararía que es coliflor desmigada. Sin duda, un plato con poca o nula preparación y con una pinta poco atractiva, todo sea dicho:

Y esto es, precisamente, lo que debe de haber pensado Alberto Chicote nada más ver la imagen de la cena del tuitero. Ironizando sobre la posibilidad de que esa cena se la hubieran servido en un hospital, el cocinero se molestó en contestar un hilarante "¡mejórate pronto!":

Mejórate pronto!! — Alberto Chicote (@albertochicote) January 3, 2022

Las reacciones del resto de tuiteros no se han hecho esperar:

Señores de @mejoreszasca, no es un zasca, pero... — Dr.Strange is Back.🇪🇦 #FreeCuba 🇨🇺 (@DrStrangeisback) January 4, 2022

Espero que con esa cena, estés más seco que un bocadillo de atún al natural. — Serpico (@Serpico06657692) January 4, 2022

Es el mejor día de mi vida https://t.co/WEGAk5CWvP — sonia de twit*er 𓃠 🇳🇬 (@Soniiia_13) January 3, 2022

🤦🏼‍♀️😂😂😂 — Isabel Rodriguez (@isarolieban1) January 3, 2022

Eso no tiene recuperación... Ni en septiembre... 😞🤦‍♂️ — MISIMAGS (@MISIMAGS) January 3, 2022

No obstante, al tuitero parece que la respuesta de Chicote no conseguirá desanimarlo. Después de haber recibido el zasca, ha seguido alimentando este "hilo de paellas" por el que podrían nombrarlo persona non grata en la Comunidad Valenciana:

🌺Hilo de paellas:🌺 — Gummy (@Atalagummy) October 6, 2021

Hoy toca paellita con cordero pic.twitter.com/1nS6iNwlq7 — Gummy (@Atalagummy) January 4, 2022

Ojalá todos tuviéramos la misma autoestima de Gummy.

