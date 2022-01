Los zascas a Echenique tras su defensa a Irene Montero por la 'multiplicación' de su patrimonio

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a la palestra esta semana después de que un diputado del Grupo Mixto del Congreso haya registrado una pregunta en la que exige explicaciones por lo que considera una multiplicación desproporcionada de su patrimonio. En concreto, según la declaración de bienes que lleva siendo pública desde marzo de 2021, habría pasado de tener 6.823 euros a 629.969 en cinco años.

No obstante, basta con analizar los documentos aportados por la ministra en su momento para darse cuenta de que ese no es el patrimonio real de Montero. Tal y como han recogido en Maldita, el cálculo por el que han llegado a esa cifra es el resultado de sumar todos los activos que aparecen en la declaración, pero no han restado el pasivo; es decir, las deudas que tiene que devolver, como pueden ser créditos hipotecarios o de otro tipo.

Así, si las cuentas se hacen correctamente, el patrimonio de la ministra disminuye hasta los 398.813,32 euros. Aunque es un aumento cuantioso, también en su declaración se puede comprobar que Montero recibió en junio de 2018, en concepto de herencia tras la muerte de su padre, una cuantía de 245.034,55 euros en bienes, valoración económica y seguro de vida que "corresponde casi al 40% del incremento del patrimonio bruto".

La defensa de Echenique

Los compañeros de filas de Montero no tardaron en salir a denunciar el bulo que se estaba propagando por las redes sociales y uno de ellos ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que dejó claro que el aumento patrimonial se debía a la herencia en gran parte y que no se estaba restando del cómputo la deuda hipotecaria:

El padre de Irene Montero falleció y le dejó una herencia.



No están restando la deuda hipotecaria.



Marhuenda lo sabe. Pero le da igual.



Porque esto no es periodismo. Es bazofia para mantener alimentada a la turba del odio ultraderechista que se traga cualquier hez que le echen pic.twitter.com/WaPcUIqOp6 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 4, 2022

Aun teniendo argumentos de peso, Echenique tampoco se ha librado de los zascas esta vez. Sus haters, con el cuchillo afilado, estaban esperando para tratar de tildar a Montero de "niña de papá" por haber recibido una herencia que, en otros casos, el de Podemos había criticado con dureza, como en el de la hija de Amancio Ortega:

Vaya... el padre falleció y le dejo una herencia como la que le queréis confiscar a los demás. Qué cosas... — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 4, 2022

Sois un partido meme. Por eso ya no os vota nadie, salvo las bocas agradecidas que viven de vosotros. pic.twitter.com/tu70XzW6qL — Centurión HL (@Pretorian_MGTOW) January 5, 2022

¿Por qué no donó la herencia a modo de impuesto voluntario de patrimonio? — El Duque de Mostaza (@DuqueMostaza) January 4, 2022

A cuánto subirá la suya?

Porque tanto usted, Garzón, Yolanda, Irene , etc, de obreros tienen lo que yo le diga pic.twitter.com/MIhpeSFrdg — YO MISMO 🏴‍☠️ (@Discrepodetodo) January 4, 2022

Otra rica gracias a los padres. Solo me falta que me digas que es ministra por ser pareja de alguien y me da un parraque. pic.twitter.com/IRVS5WXezi — Rojo impar (@rojo_impar) January 4, 2022

Pues ya podíais haberla expropiado por el interés general. pic.twitter.com/Hbbk6Ni9N7 — Asqui 🎀 (@Asquidistancia) January 4, 2022

¿Pero eso aplica también para la familia Ortega o no?https://t.co/6FvfmKNdtX — Fran Rumbo 🧭 (@rumbopropio) January 4, 2022

No se me parece que era empleado de mudanzas, pero aclarate que eres un sin sentido pic.twitter.com/YE3CSdRpWl — Victor Sabater Perez (@VicsabaterPerez) January 4, 2022

¿Le dejó una herencia? ¿Entonces esa señora tiene un patrimonio de más de medio millón de euros porque su papi se lo dejó? Interesante...

¿Donde quedó eso de la meritocracia? pic.twitter.com/15AW2BT2Ig — Fon (@Dafont820) January 4, 2022

Y es que el baremo a aplicar debe ser siempre el mismo, sean o no sean de los nuestros.

