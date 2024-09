"Así es el día de un CEO que factura un millón al mes": el vídeo que llena de dudas las redes

Cada vez es más común encontrarnos por las redes con vídeos de gurús, empresarios, y expertos en finanzas mostrándonos su exitoso día a día. El éxito de este formato es tal que hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos cuándo van en serio algunos de estos vídeos que circulan por nuestras pantallas y cuándo es broma.

Es el caso de los vídeos de Fernando Hernández, un empresario vendedor de cursos para potenciar negocios y multiplicar, según él, cuatro veces la facturación de las empresas. Y es que este CEO comparte clips en su cuenta de Instagram alardeando de lo bien que le va en la vida gracias a su infalible metodología.

"Arrancamos septiembre y vamos ahora a ver dos clientes súper importantes y después vamos a firmar otro contrato con una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de España con la que arrancamos otro proyecto, así que de p*** madre, dos proyectazos nuevos y esto gracias al cool calling", comienza diciendo en uno de sus últimos vídeos.

"Salimos de empezar el proyecto nuevo con mogollón de ganas tío. Arrancamos, que llevamos un veranito de muchas redes sociales, así que vamos a arrancar y vamos a darle caña", comenta en el mismo vídeo en el que enseña el día a día de "un CEO que factura casi un millón de euros al mes", tal y como él mismo reconoce.

El nivel de obsecnidad es tal que muchos usuarios se preguntan si el vídeo es un real o es un guión escrito por Pantomima Full. Alguno incluso le llega a sacar un parecido con otro fenómeno de las redes con el que comparte varias cosas más allá de su discurso agresivo. "El Llados de la Moraleja", le han llegado a bautizar.

El culmen del humor llega cuando Hernández comparte su predisposición a participar en otros proyectos. "Última reunión de la mañana ya nos vamos a comer y justo ha salido un podcast. Que me acaban de llamar y me ha dicho oye tío... así que me voy a hacer un acuerdo de partner y además hacemos un podcast esta tarde, así que de p*** madre", comenta en un fragmento absolutamente imperdible.

Por último, los vídeos de este CEO comiendo con su socio, poniéndose guapo en una peluquería o "preparando una sorpresa" en un concesionario de coches de alta gama ponen el perfecto colofón a una de las mejores parodias no intencionadas que podemos ver estos días en la red.