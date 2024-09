Por primera vez las redes le dan la razón a Llados: su opinión de los influencers que se van a Andorra

El influencer Amadeo Llados ha vuelto a ver su nombre entre las principales tendencias de las redes sociales estos días. Acostumbrado a verse inmerso en múltiples y muy variadas controversias, esta vez el santanderino está siendo noticia debido a un tema muy recurrente en redes y que Llados conoce muy bien. Nos referimos a los youtubers que deciden irse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos.

Y es que el usuario Alex Politics compartía en su cuenta de X un vídeo de hace unos meses del célebre creador de contenido, en el que compartía su opinión al respecto. "La única vez que Llados dio un buen point", reza el tuit en cuestión, que ya ha superado el medio millón de reproducciones.

"No se me ha perdido absolutamente nada en un pueblo de fucking mierda, que es enano y no tiene absolutamente nada. Si en Andorra no hubiese que pagar impuestos, nadie viviría en Andorra, ¿qué te quiere decir eso? Que ahí van los fucking inútiles que tienen una mentalidad de escasez y que les domina el fucking dinero. El dinero les posee y dicen pues voy a vivir en un fucking pueblo de mierda solo porque me ahorro dinero. Bro, vaya mentalidad más de mierda que tiene esa peña", comentaba Llados.

"Yo voy a vivir donde me sale de los fucking cojo*** y voy a hacer más pasta. ¿Que tengo que pagar impuestos? Me la pela, el dinero es una herramienta para vivir la vida que quieres, el dinero no es una vía para ser un esclavo", continuaba afirmando el youtuber haciendo gala de su estilo inconfundible.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, parece que las redes dan la razón a este polémico personaje de las redes, muy cuestionado cada vez que abre la boca pero muy aplaudido en esta ocasión.

"Buen point pero buen point de verdad. Le queda un discurso brutal, sobre todo para estos andorranos que subieron fotos de sus Lamborghinis ayer", respondía un usuario al post original. "Tiene razón. O, es la primera vez que no es el personaje y es la persona. Este que habla es Amadeo y no Llados", analizaba otro.

