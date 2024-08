La sorprendente confesión de Dani Desokupa: "No voto a Vox, soy animalista y no me gustan los toros"

"No voto a VOX porque soy animalista y no me gustan los toros"

Dani Esteve, líder de Desokupa, ha sido entrevistado por Juan Ramón Lucas en su nuevo podcast, Sr Wolf Podcast. En él, el cabecilla de la empresa especializada en echar a okupas por la fuerza de vivendas pertenecientes a otros propietarios, ha reflexionado sobre varios temas, y gran parte de la conversación ha girado en torno a sus opiniones políticas.

"Soy de derechas pero no voto a Vox porque soy animalista y no me gustan los toros", confiesa Esteve en un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie compartido por la cuenta de X del nuevo proyecto del veterano periodista.

"¿No te gustan los toros porque es un ejercicio cruel?", le preguntaba Lucas a un Esteve. "A mí me parece un arte distinguido", le replicaba el entrevistador. "Vale esa es tu opinión y la respeto. Pero para mí es una barbaridad. Por eso nunca votaré a Vox", concluía el polémico líder de Desokupa.

Además de la tauromaquia, Juan Ramón Lucas también trató de indagar en unas hipotéticas ambiciones políticas de Esteve, algo que el viral creador de contenido desmintió rotundamente.

"Me da asco la política. No entraré nunca en política. Primero, porque gano más que ellos sin tener que robar, qué es lo que hacen ellos. O al menos ell 80%, o quizás el 90%", le respondía Esteve tajante ante la insinuación de su interlocutor.

Como suele ser habitual cuando el miembro de Desokupa se pronuncia en público, las palabras de Esteve han encontrado partidarios y detractores a partes iguales, tal y como podemos observar en los comentarios de ambos vídeos.

"No vota a VOX porque en el momento que haya una ley anti okupa, se le agota el negocio", insinuaba un usuario. "No comparto lo que dice el barriguita llena este. Lleva viviendo de las subvenciones media vida. Menuda cara", apostillaba otro.

