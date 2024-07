El calvario en redes de Roro, la novia 'sumisa' de TikTok: "Me gritan esclava, no te queremos aquí..."

Si hay una pareja célebre en Internet estas semanas, esa es sin duda la que forman Roro y Pablo. Todo nace de los vídeos compartidos por ella en su cuenta de TikTok, en los que la joven prepara riquísimos platos a su novio cada vez que él se lo pide. Incluso hemos llegado a ver como la viral Roro llegaba al punto de editar, encuadernar e imprimir el libro favorito de Pablo.

Sin embargo, el innegable éxito de esta joven le ha traído el reverso oscuro de la fama. Y es que numerosas personas, entre ellas voces relevantes como Susana Díaz o Rita Maestre, han lamentado la existencia de este tipo de contenidos al considerarlos propios de mujeres sumisas, comportamientos que perpetúan conductas machistas y heteropatriarcales.

En este contexto, Roro ha querido compartir las experiencias negativas a las que se tiene que enfrentar desde que saltó a la fama. "Me gritan esclava no te queremos aquí... es muy raro. Claro yo no estoy acostumbrada a nada de esto porque yo llevo un mes, entonces sí que es verdad que hay gente muy amable que entiende que es un personaje, que realmente no no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio", denuncia la tiktoker.

Las declaraciones corresponden a su entrevista con Juan Ramón Lucas en su nuevo podcast, llamado Sr Wolf Podcast. De hecho, ha sido la primera entrevista realizada en el nuevo espacio sonoro del veterano presentador, a donde ha acudido acompañada por el propio Pablo. A pesar de no haber publicado todavía la entrevista entera, el clip anterior en la que Roro confiesa los episodios que ha sufrido, publicada a modo de teaser del nuevo canal, ha revolucionado TikTok.

"Que esté haciendo una receta para mi novio no significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar, ni significa que los valores tradicionales sean los mejores ni que yo sea una ama de casa. No significa nada", le confesaba la propia a un Juan Ramón Lucas que estrena proyecto entrevistando a la nueva sensación de las redes sociales en España.