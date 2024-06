El viral vídeo de una chica que tarda 4 horas en preparar un sándwich que llena de mofas las redes

En muchas ocasiones lo más interesante y divertido de los contenidos que logran viralizarse en redes son los comentarios, especialmente cuando no tienen maldad ni agresividad. Cuando el ingenio se abre paso entre tanta toxicidad, el resultado puede ser desternillante.

Es el caso de esta joven, que decidió subir a las redes un vídeo preparando un sándwich casero de queso a su novio. Un gesto entrañable que a buen seguro hubiese llenado de ternura las redes, de no ser por un pequeño detalle, la preparación del sándwich le llevó cuatro horas.

Ante el tiempo empleado en elaborar tanto el pan como el queso, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para mostrar toda su socarronería. "¿Puedes mostrar como cortas el árbol para hacer el árbol? gracias". "Pablo quería un vaso de agua así que estoy en Sierra Nevada abriendo pozos". "No me quiero ni imaginar el día que se le antoje un atún y tenga que ir a pescarlo al mar", son algunos de los comentarios que podemos leer en el post.

Esta chica le ha hecho un sándwich a su novio, ha tardado 4 horas y los comentarios son lo mejor pic.twitter.com/EiReUyoajz — ceciarmy (@ceciarmy) June 5, 2024

El vídeo ha sido subido por la celebérrima cuenta Ceciarmy, que recopila el contenido más viral en redes. Sus followers no han tardado en viralizar el contenido y su post supera ya los tres millones de interacciones y las 50.000 interacciones.

Los comentarios al tuit no tienen desperdicio, la mayoría en la línea de los citados anteriormente. Aunque no todo son mofas ni sarcasmos, y quizá el que mejor defina la escena es el siguiente: "Lo que sabemos es que a Pablo lo quieren mucho".