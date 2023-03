El discurso viral de Lara, la joven contra los hombres 'gamers': "Pensáis que sabéis más que nosotras"

Se llama Lara y ha confesado que cuando le grabaron en vídeo hablando sobre Los Sims se había bebido algunos chupitos de Jägermeister, con lo que sorprende que fuese capaz de articular un discurso como el que se ha hecho viral en los últimos días. Ha sido Juanito9012, un creador de contenido en redes que se dedica a entrevistar a gente anónima por la calle, el que ha descubierto a la joven, de la que quiere ser amiga hasta Aitana Ocaña.

Este tipo de vídeos entrevistando a los jóvenes en las zonas de ocio nocturno mientras están de botellón o a punto de entrar en una discoteca están muy de moda y no es la primera vez que llegan hasta las páginas de La Jungla. Tampoco es primicia que se aborden aquí los prejuicios que tienen los hombres con las mujeres gamers, a las que insultan en repetidas ocasiones porque este sector no se escapa tampoco del machismo.

Teniendo esto en cuenta y mostrando cierto hartazgo, Lara se ha dirigido a la cámara para decir que está "hasta los cojones de que os penséis que aquí sabéis más que las mujeres". "Pues que sepáis una cosa", ha continuado antes de añadir: "A lo mejor no sé jugar al LOL, pero sé jugar a Los Sims y se me da de puta madre, ¿vale? Así que callaos", ha exigido, continuando con que se pasan "todo el día 'es que las tías no saben jugar...'".

"Yo sé jugar a Los Sims, yo he matado sims, que lo sepáis... Tened cuidado", ha finalizado Lara, llevándose el aplauso generalizado de TikTok, Instagram y, por su puesto, de Twitter, donde le han dejado comentarios como estos:

tened cuidao 👀🫶🏼 — Los Sims (@LosSimsES) March 28, 2023

Vale necesito ideas para hacer un torneo de los Sims — Amazon UNIVERSITY Esports | Spain (@University_ES) March 29, 2023

Tal vez no sepa jugar al War Thunder, y sea media cagona para el Fallout, pero si de algo me siento orgullosa es de mis construcciones en los sims😌💕 — _Clauu✨ (@ClauuMorell98) March 29, 2023

El "yo he matado a Sims" es de las mejores amenazas que he oído jajaja — Andrea ⚡🐝 (@andreapaac) March 28, 2023

que sean bronce en el lol no significa que sepan jugar al lol, es más bien todo lo contrario xD ESTA CHICA ES UNA REINA — raging ria (@justxria) March 29, 2023

No la conozco pero la quiero. — ᴎodI (@IbonHXC) March 29, 2023

yo discutiendo con cualquier gamer — Clau ✨💛 (@claauucm) March 29, 2023

m siento representada — ale :) (@alejanddraasr) March 28, 2023

Por su hubiese dudas, ella misma ha dicho que no se arrepiente de su discurso:

Nunca me arrepentiré de esto https://t.co/3NNuG5Z4Vu — Laraaa 🎢 (@whateverislara) March 28, 2023

Y creemos firmemente que su frase sobre los asesinatos de sims quedará para la posteridad.

Sigue los temas que te interesan