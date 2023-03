Lluvia de críticas a la opinión 'antifeminista' de dos jóvenes en su podcast: "Pensé que era parodia"

Quizás las dos jóvenes que salen ante las cámaras en el podcast Rubias sin Censura ya habían calculado que criticar al feminismo les podría dar difusión aunque fuese por los zascas que iban a recibir, pero suponemos que no se esperaban tal revuelo cuando cargaron contra los supuestos "privilegios" de las mujeres con respecto a los hombres. Ahora, Twitter las ha situado en su particular diana y los comentarios negativos hacia ellas se multiplican.

Las dos chicas y una tercera amiga, que suponemos estará detrás de las cámaras, comenzaron su andadura en el mundo del podcast el pasado mes de febrero, abriéndose cuenta en todas las redes sociales y usando YouTube y Spotify para difundir cada capítulo. Explican que su objetivo es "charlar de la vida mientras intentamos sacarnos una carrera" y, precisamente, es lo que han venido haciendo al tiempo que comparten un vino.

El penúltimo episodio se llama Pretty Privilege y, como su nombre indica, ha servido para reflexionar sobre los privilegios y la cercanía al éxito de las personas guapas según los estándares de belleza; pero también han abordado otros privilegios como la riqueza, el estatus social, la raza o el género, reconociendo que los hombres blancos y ricos lo tenían más fácil. Sin embargo, al plantear que los hombres gastan más cuando salen de noche, ambas han coincidido en que es porque "nos invitan a todo, no es algo que vayas buscando, pero es así, aunque a veces es verdad que nos aprovechamos".

"No se depilan"

En este contexto, han hablado de las discotecas en las que las mujeres entran gratis, criticando que "mucho feminismo, pero luego las que van de feministas se aprovechan de esas situaciones. No vayas de algo que no eres. A mí me da igual, a mí me gusta, me parece maravilloso, pero la gente va de eso y luego se aprovechan de cosas que son consideradas por la sociedad machista", valoró la chica del pelo más largo, mientras su compañera asentía:

"Me parece de puta madre. No voy a pagar, guay, pero soy feminista. La mujer feminista promedio deberían pagar todas, como hombres... igual que no se depilan", acierta a decir la del pelo corto, al tiempo que la otra continúa con incidiendo en que es lo mismo que cuando "en la primera cita quieres pagar a medias, págate tus copas". Además, añaden que hay roles masculinos y femeninos, y "tiene que haber igualdad hasta cierto punto".

"No quiero que me trates como a un hombre, soy una mujer y quiero que me trates como una princesa. Es importante que seas un caballero", dicen cuando acaba el fragmento que se ha hecho viral. Un pedazo del podcast que entero ronda los 25 minutos y que ha desatado la indignación de Twitter, a donde ha llegado de la mano de @iratifm, cosechando comentarios tan negativos como estos:

k acabo d ver?????? pic.twitter.com/gEpMgmcZrq — britni spizzzz (@iratifm) March 26, 2023

pensaba que la del pelo corto iba a hacer alguna aportación de calidad hasta que ha hablado — padawan🌷 (@enriquepotero) March 27, 2023

pensaba q era parodia pero les he stalkeado el ig y no — Renata Bliss (@dinoinamovible) March 27, 2023

no son feministas pero gracias al feminismo pueden hacer un podcast dando su opinión💋💋 — vera (@verahigo) March 27, 2023

Yo escuchando y diciendo "Claro, estoy de acuerdo, me lo pago yo, sin problema, tengo un sueldo", esperando un desarrollo más allá, pero resulta que el gran argumento era "es que si eres feminista te toca pagar tus cosas, jaque mate". — Carmelita Pimentón (@Alma_OHare) March 28, 2023

Con el dinero que están ahorrando de no pagar entrada en garitos podían invertir en un logopeda porque mare meua. — María (@MariaPR__) March 27, 2023

la facilidad que tiene la gente para coger un micro soltar 4 mierdas y ya se creen que tienen un podcas i meaaan —- — Cessarjimeenez ༺♡༻ (@cessarjimeenez) March 28, 2023

Obviamente que me pago mis copas no hace falta que me la pague ningún tío — Nati🍃 (@nataaliiaa08) March 27, 2023

descripción de mujeres q apoyan perfectamente al patriarcado y les da igual que las perjudique a ellas también — tripsina (@cristina_9058) March 28, 2023

cariño te juro que no pago en las discotecas por pobre, no por ser menos feminista 🤣 — basikona💝 (@basssiik) March 27, 2023

Se llaman rubiassincensura y una es pelirroja y la otra se le ven las raíces negras. Me he reído. — Toaya plalla (@olallaa_lopez) March 27, 2023

Pues dos muchachas disfrutando de sus privilegios (tener dinero) y de sus derechos (Libertad de expresión-feminismo). — 🎵 Mami Meeple 🎶 (@mami_meeple) March 28, 2023

Rubias sin mesura, deberían llamarse. — Lola Decé  (@Lola_dc) March 27, 2023

Ahora son más famosas que ayer, pero a qué precio.

Sigue los temas que te interesan