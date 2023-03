Críticas a Villacís por defender a Ana Obregón y los vientres de alquiler y compararlos con el aborto

La sorpresa que nos ha dado Ana Obregón al alquilar el vientre de una mujer para tener un bebé a los 68 años no ha dejado a nadie indiferente. La presentadora, que se había ganado la empatía de España entera tras la muerte de su joven hijo a causa del cáncer, ha conseguido borrar casi todo ese cariño de un plumazo con su decisión, de la que acaba de hablar en sus redes sociales para confirmar que "ya nunca estaré sola".

Twitter es un hervidero desde que a medianoche apareció la portada de ¡Hola! con las fotos de Obregón saliendo del hospital de Miami en silla de ruedas y con el bebé en brazos. Una cascada de críticas ha empezado a fluir entonces y no creemos que cese por el momento. Sin embargo, a contracorriente, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha querido echar un capote a la presentadora y apostar por el liberalismo también en este tema.

"No se puede juzgar la gestación subrogada por un caso mediático, nosotras parimos nosotras decidimos ¿para abortar sí, para gestar no?", se preguntaba torpemente al inicio de un hilo en el que cuestiona que el Ministerio de Igualdad decidan sobre "mi cuerpo". Ha hablado de tener hijos como si fuese un derecho, recordando que hay familias en España que no pueden por diversos motivos, como las enfermedades o ser del mismo sexo para trasladar la idea de que merecen un vástago sin pasar por la adopción.

Exigencias de Villacís para alquilar vientres

Por eso, a pesar de lo cargado del ambiente, ha pedido que "regulemos esta posibilidad" que en España es ilegal actualmente, estableciendo una serie de requisitos para las mujeres: tener más de 25 años o haber sido madre, suficiencia económica, tener nacionalidad o residir legalmente, no tener antecedentes penales ni de abusos de drogas y alcohol, y no haber sido gestante por subrogación más de una vez.

A los padres les exige tener entre 25 y 45 años, estar casados o ser parejas de hecho, suficiencia económica, tener nacionalidad o residencia legal, sin antecedentes de consumo y sin haber acudido a la gestación en vez anteriores. A unas y otros les pide Villacís "altruismo" y bajo es paraguas, dice, "no hay compra, no hay alquiler, no hay explotación. Y, por cierto, no son vientres, sino mujeres libres de prestar su consentimiento sin necesidad de tutelas de ministras supuestamente feministas".

Sobre la gestación subrogada, consideraciones:



1. No se puede juzgar la gestación subrogada por un caso mediático



2. Nosotras parimos nosotras decidimos, ¿para abortar sí, para gestar no? ¿quién es la Sra. Montero, Pam y compañía para decidir sobre mi propio cuerpo?



Va 🧵 — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

Hay muchas familias en España que no pueden tener hijos. Decía Sonia, una mamá por gestación, que el cáncer le quitó la posibilidad de ser madre no le quitó la ilusión de serlo, familias LGTB…



Por eso buscan soluciones fuera, en países con regulaciones más o menos garantistas. — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

La solución es que regulemos esta posibilidad en España.

Esta es nuestra propuesta, la gestación subrogada altruista:



Requisitos para la gestante:



oSer Mayor de 25 años

oHaber sido madre

oSuficiencia económica

oAltruismo

oTener nacionalidad o residir legalmente en España — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

oNo tener antecedentes penales ni de abuso de drogas ni alcohol.

oNo haber sido gestantes por subrogación más de una vez con anterioridad.



Y para los padres:



o Tener entre 25 y 45 años y, en el caso de parejas, al menos uno de los dos debe cumplir este requisito.

(Sigue) — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

o Estar casadas o ser parejas de hecho.

o Suficiencia económica.

oAltruismo.

oTener nacionalidad o residir legalmente en España.

oNo tener antecedentes penales ni de abuso de drogas ni alcohol.

oNo haber sido gestantes por subrogación más de una vez — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

Por tanto:

No hay compra

No hay alquiler

No hay explotación



Y por cierto, no son vientres, son mujeres libres de prestar su consentimiento sin necesidad de tutelas de Ministras supuestamente feministas.



Déjenos en Paz decidir sobre todo, no sobre lo que a Vd. le de la gana. — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

"Déjenos decidir en paz, sobre todo, no sobre lo que a usted le dé la gana", ha finalizado Villacís, abriendo la veda para recibir todo tipo de ataques por su reflexión:

El tráfico de seres humanos está mal, pedazo de sinvergüenza. Los bebés no se compran ni se venden, las personas no son un negocio lucrativo. Cuánto me alegro de que vuestro partido vaya a desaparecer porque no tenéis ni dignidad ni la conocéis. — Gema MJ (@gmaemejota) March 29, 2023

Te compro una criatura o un riñon. Todo está en venta. Hacemos trato? https://t.co/gxY8J9JwNc — Basomutila7 (@basomutila7) March 29, 2023

Bego, con el hilo de mierda que has hecho, te puedes coser los pulgares y dejar de escribir memeces en tuiter. QUIEN COJONES VA A CEDER O DONAR UN BEBÉ DE MANERA ALTRUISTA? EN SERIO CREES QUE ESA ES UNA PUTA POSIBILIDAD REAL? Y COMO ESTA DE LA CABEZA ALGUIEN QUE REGALA UN BEBÉ? — JuanitaBanana (@Alissonofabitch) March 29, 2023

El cuerpo de Begoña nunca gestará para otros. En cambio sí tiene dinero suficiente para que una mujer con necesidad geste para ella.

Nosotros pagamos, nosotros mandamos. https://t.co/j4Bj0t35BZ — The Pesetor (@ThePesetor) March 29, 2023

¿En serio estás comparando el aborto con la compra, literalmente, de un ser humano? — Cristina Valdivielso Capell (@cristivaldi) March 29, 2023

Si fuera lo mismo las hijas de los ricos no sólo hubieran ido a Londres a abortar sino también a servir de vacas nodrizas. Y a que no, ¿eh? https://t.co/NSlbvBApnD — Cuñaos Oviedistas💵👑 (@Cunao_oviedista) March 29, 2023

Entonces ya sabes, Begoña.

Como te vas a quedar sin representación te puedes dedicar a tener los bebés de otras mujeres.

Es un acto altruista, ¿no?

Y a ti se te ve súper altruista, que te hiciste fotos echando abajo lo poco que tenían decenas de familias. — Sergio (@TrainerExtreme) March 29, 2023

Usar el lema “nosotras parimos, nosotras decidimos” precisamente en este caso, en el que la que gesta y la que pare no decide absolutamente nada… es de estar cuanto menos desubicada. https://t.co/124XHawkxJ — Carmen Matas (@Carmen_matas) March 29, 2023

¿ Macrogranjas de bebés?

El Zendal sería una buena opción. — JRG (@Jorge_M_R_E) March 29, 2023

Tal vez sea Ciudadanos el partido que menos le coge el pulso al pueblo español en toda la historia de la política nacional. Un partido absolutamente desnortado. https://t.co/xKQdypTTtq — Andrés Rublev (@AndresRublev) March 29, 2023

Estás haciendo apología de trata de infantil. Mercado con niños.

Deberías pensar más y hacer el tonto menos, que es un tema muy grave.

Si no se pueden tener hijos es una desgracia, pero una más de tantas en la vida. No podemos alimentar nuestras necesidades a costa de otros. — Victoria (@lachunga_chunga) March 29, 2023

QUE TE PONGAS TÚ A PARIR BEGOÑA, QUE TE PONGAS TUUUUUUU https://t.co/svSnT4u20Z — Аврора ∞ #𝐇𝐢𝐣𝐚𝐬𝐝𝐞𝐥𝐇𝐨𝐫𝐦𝐢𝐠𝐨𝐧 (@aida2santos) March 29, 2023

Confío mucho en los consejos sobre altruismo, bondad y ser una persona decente de la tía que se fue a quitarle a alguien que vivía en una chabola todo lo poco que tenía y se hizo fotos orgullosa. pic.twitter.com/UrYYMadqgD — Hansen. (@cometelasopa) March 29, 2023

En el aborto no implicas a una tercera persona para explotarla y traficar con seres humanos, Bego. https://t.co/g0nR3ps1iK — Sergio García (@sgarcia_96) March 29, 2023

Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y te he votado, pero en esto no, tener hijos no es un derecho y no se puede comercializar con eso. También estoy en contra de la prostitución y la venta de órganos. — Clara1975 (@Clara19751) March 29, 2023

No se trata de “tu cuerpo”, sino del cuerpo de millones de mujeres pobres a las que queréis convertir en incubadoras humanas para pijos caprichosos y narcisistas. La excusa naif de la donación “altruista” no te la crees ni tú. https://t.co/dEmI22ceAR — Miky🔻‏ (@miky_co) March 29, 2023

¿ Por qué no mejorais la ADOPCIÓN ?

Eso si sería altruismo genuino. — JRG (@Jorge_M_R_E) March 29, 2023

Para Begoña, como nosotras parimos y decidimos, deberíamos tener derecho a que ella decida cuándo somos y cuándo no somos aptas para que jugar al cuento de la criada.



Si cumples sus requisitos, ¡no lo dudes! No permitas q te tutelen los rojos. Deja que te tutele ella y ¡Vende! https://t.co/x80BV6lAkv — Jazmin Abuin Janeiro 🌍🛰️🇪🇦🇨🇦 (@Jazminjazzsoul) March 29, 2023

Claro que habrá compra y explotación, se pagará en negro, por ejemplo, y estoy segura que el 90% serán mujeres necesitadas al igual que las que alquilen el vientre serán mujeres con dinero — Fátima Blanco (@fbg1981) March 29, 2023

Si pudieran no sólo pondrían bebés en las estanterías de los supermercados, legalizaron también la trata de mujeres para prostituirse, todo lo que reporte dinero y satisfacer los deseos de ricos, está en las prioridades de su forma de gobernar, así sea tan ilegal como inmoral https://t.co/7nMYrDKyKQ — BegoSinMiedo #🔻 (@begonys) March 29, 2023

Tras las críticas, Villacís ha querido reiterar su mensaje y recordar que ella es madre:

Gente que me contesta equiparando la gestación subrogada a vender un órgano cualquiera:



1. He tenido tres hijas. Embarazarte no acorta tu esperanza de vida, sí lo hace prescindir de un órgano😊



2. Defiendo la gestación subrogada altruista (no hay precio, no hay venta) — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2023

Repitiendo de nuevo que si es altruista no hay explotación.

Sigue los temas que te interesan