Ana Obregón recibe feroces críticas tras la noticia de su reciente maternidad por gestación subrogada

Es la noticia del 2023 para la prensa del corazón, sin duda, la más sorprendente e inesperada. Y precisamente por eso ha causado estupor. Ana Obregón está recibiendo críticas feroces tras anunciarse que ha sido madre a los 68 años por medio de gestación subrogada. Pese a tratarse, en principio, de algo feliz, son muchas las cuestiones que se ponen en duda en este caso con respecto a la edad, el modo en el que se ha hecho público y las causas que han motivado esta maternidad.

Casi tres años después de la muerte de su hijo, Álex Lequio, la actriz y presentadora ha cumplido su sueño de tener una niña y para ello se ha visto abocada a hacer el proceso en Estados Unidos, ya que en España no es legal. El martes 28 de marzo lo avanzaba la revista Semana y ¡HOLA! aportaba el testimonio gráfico.

Como era de esperar, Ana Obregón se convirtió en segundos en tendencia en Twitter, donde este miércoles 29 ya no se habla de otra cosa. Sin embargo, la mayoría de los comentarios, lejos de ser positivos felicitándola por la buena nueva, resultan muy negativos y cuesta encontrar alguno que entienda su decisión. Una de las primeras cosas que se le ha criticado son las fotos en las que aparece abandonando un centro médico de Miami con la pequeña y en una silla de ruedas.

[Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada a los 68 años]

Se podría argumentar muchísimo sobre el fondo de la noticia que tiene como protagonista a Ana Obregón, pero también se puede resumir con una sola palabra: aberrante. pic.twitter.com/tKn185tful — Marian Lozano (@marian65x) March 28, 2023

Los usuarios de la red social consideran del todo innecesario esta pose como si en realidad hubiera dado a luz y escriben cosas bastante duras. Lo tachan de "aberrante". Algunos tiran de sarcasmo y lo hacen de una manera demoledora. "Ana Obregón saliendo en silla de ruedas tras comprar un bebé, debe haberse lesionado de tirarle billetes a la madre biológica", dice uno de ellos. "Ana Obregón saliendo en silla de ruedas de convaleciente después de comprarse un bebé a los 68 años es, sin duda, una de las cosas más repugnantes que he visto", añade otra.

El hecho de que haya decidido ser madre a una edad tan avanzada también está siendo muy criticado, pues resulta obvio que eso no será fácil de gestionar según el bebé vaya creciendo. "Puedo entender su dolor, pero, al margen de que en España la gestación subrogada es un delito, ¿qué necesidad tienes de traer al mundo a una criatura por mero capricho cuando tienes edad para ser abuela y vas a condicionar la existencia de esa pequeña?", le afean.

Nadie obvia el durísimo trance por el que ha tenido que pasar tras la muerte de su hijo, pero la mayoría no cree que sea una buena manera de superar definitivamente el duelo. "Todos hemos sentido pena por Ana Obregón en los últimos años, pero recurrir a un vientre de alquiler pudiendo adoptar a un niño es indefendible. No todo vale para sanar el dolor, por muy profundo que sea", cuestionan. Los constantes comentarios de la presentadora en Instagram sobre sus ganas de reunirse pronto con sus seres queridos y las alusiones casi diarias a Álex y a sus padres son, a juicio de muchos, un síntoma claro de que su estado emocional no es el más adecuado para ser madre.

Ana Obregón no hubiese pasado los filtros para adoptar por su edad y estado psicológico (expresa en público todo el tiempo que cada día que pasa es un día menos para reunirse con su hijo fallecido, que quiere morir pronto para verle de nuevo y tal). pic.twitter.com/CLjTqtav3Q — Natalia (@FeministaMala1) March 29, 2023

Sin duda, lo que más revuelo ha causado ha sido el tema de la gestación subrogada y en redes se plantea la cuestión de por qué no ha adoptado. No hubiera podido debido a su edad, pero para muchos hubiera sido una opción más entendible y deseable. También se plantea cuál ha sido el papel de su entorno en esta polémica decisión. De momento, Ana no ha contestado a ninguna de estas críticas, ni ha hecho declaraciones; está disfrutando de sus primeros días con su hija.

