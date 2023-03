Tamara Falcó tiene el vestido de invitada de Pedro del Hierro que aún puede ser tuyo

Tamara Falcó (41 años) y la moda van intrínsecamente unidas. No en vano, la aristócrata es hija de la reina de corazones Isabel Preysler (72), una de las mujeres más elegantes de España. Por tanto, desde bien pequeña Falcó ha vivido envuelta en estilo, glamour y elegancia.

Centrada en su boda con Íñigo Onieva (33), la marquesa de Griñón siempre encuentra un hueco en su agitada agenda para brindar lecciones de estilo a través de sus redes sociales.

Hace unos días, la colaboradora de El Hormiguero, en Antena 3, posteó lo que sigue en sus redes sociales: "Vestido Camila estampado. Ya tenéis disponible la nueva colección de TFP x PDH en la web". Rápidamente, sus seguidores de la red, que se cuentan por millones, se interesaron por el diseño con el que aparecía la marquesa de Griñón en la imagen.

[Tamara Falcó luce la falda rosa plisada de Zara que te convertirá en la invitada más elegante]

Falcó luce un vestido de invitada que ahora puedes copiar. Está firmado por Pedro del Hierro y es ideal para este tiempo de transición. Tiene manga larga abullonada y un tejido satinado y estructurado. Se trata del modelo Camila.

"Es un vestido estampado manga larga abullonada, con escote semi barco, de corte en cintura con frunces, y espalda con escote en v y cierre cremallera invisible", se puede leer desde la página web. Sólo está disponible en color lila pastel o morado. Cuesta 289 euros.

Está fabricado en cien por cien poliéster, y entre las recomendaciones se especifica: "Temperatura máxima de lavado 30 grados. No blanquear. Secado delicado en secadora. Planchado medio y limpieza en seco con percloroetileno".

La hija del malogrado y recordado Carlos Falcó ha combinado este vestido con unas sandalias plateadas, de tacón alto y grueso. El precio de los salones es de 259 euros. Tamy -como las llaman sus íntimos amigos- acompaña su outfit con el cabello al aire, al más puro estilo natural, y sin ningún tipo de gran joya, prestándole así todo el protagonismo al diseño.

Las reacciones a la publicación de Tamara no se han hecho esperar: "Me gusta esta foto", "Qué vestido más elegante", "La tela me encanta y las sandalias, también", "Tiene un nivel altísimo, por eso es envidiada... y admirada".

