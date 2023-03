El look de Manuela Velasco para lucir tanto en una boda como en una cena con amigas

Los premios Talía de las Artes Escénicas, celebrados este pasado lunes 27 de marzo en Madrid, han dejado un sin fin de looks que copiar en cualquiera de tus eventos durante los próximos meses. Uno de los estilismos más comentados ha sido el de Manuela Velasco, que llegaba a la alfombra roja con un impresionante vestido de Forte Forte. La actriz elegía uno de los diseños más originales de la firma italiana para esta temporada.

Se trata de una prenda de corte midi con detalle de encaje bordado en negro. Mezcla de algodón con crepé de gasa y es de estilo camisero. Lleva botones en la parte delantera, es de manga larga, cuello en v y lleva un drapeado que sienta muy bien a la figura.

Cada vez se busca más lo práctico a la hora de vestir, es decir, prendas que te sirvan para llevar en más de una ocasión, y sin duda este vestido es perfecto para ello. Se puede lucir en una ocasión especial como ha hecho Manuela o se puede llevar sin problema a una cena con amigas.

La actriz ha llevado un diseño negro de encaje bordado. Gtres

Está confeccionado en Italia con tela no elástica de peso medio. Diseñado para un corte ajustado en el busto y cintura pero holgado en las caderas. Su precio es de 780 euros.

La intérprete lo ha combinado con unos salones destalonados de Guess en el mismo tono. Son el modelo Selena, que se caracterizan por el exterior en polipiel y su rejilla de color negro. Son de punta y tienen un detalle elástico en la correa que va al tobillo. La altura de su tacón es de nueve centímetros y es una apuesta segura y elegante, ideal para eventos. Su precio es de 135 euros.

Para completar su estilismo ha llevado una crtera de mano sencilla y discreta a tono con el resto. Lo mismo su maquillaje, que también ha sido sutil y muy natural para no recargar el look. El maquillador David Bello ha sido el encargado del make up en tonos tierra.

Por último, en el pelo se ha decantado por dejar su melena suelta y completamente lisa con la tradicional raya en medio.

