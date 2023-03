El relato viral de una joven explicando cómo fue su peor cita: "¿De dónde has salido? ¿Del Chiquipark?"

Hay un sinfín de motivos para rechazar a alguien o negarle una segunda cita, pero quizás el de esta chica sea uno de los más controvertidos. Estas red flags pueden ser tantas como personas existen en el mundo, puesto que cada uno tenemos nuestras propias manías; sin embargo, un buen puñado de ellas son universales, sobre todo las que tienen que ver con el respeto en el sentido más amplio de la palabra y a todos los niveles.

No obstante, en la historia que nos ocupa el rechazo no ha venido por intentar sobrepasarse o ser invasivo, ni siquiera por hacer mansplaining, sino por la consumición que eligió el chico en su primera cita. El relato lo ha recogido Sonia Suamor en su sección de Confesiones de fiesta que tanto triunfa en las redes sociales. Como su propio nombre indica, ella se dedica a recorrer zonas de ocio nocturno y hacer preguntas de todo tipo a los jóvenes.

La pregunta esta vez tenía que ver con la peor cita que habían tenido y la entrevistada no se lo tuvo que pensar demasiado: "Pues un día que quedé con un pavo y se pidió un Cacaolat y yo una cerveza", recordó, añadiendo que le dijo "pero tú, chaval, ¿de dónde has salido? ¿Del Chiquipark?". La chica siguió embalada, contando que ella había pedido una cerveza "y él un puto Cacaolat, chaval. Next. A mí no me vuelves a ver el pelo".

"Es que hay gente muy cucú de la cabeza, la verdad", finalizaba la chica, ajena en ese momento al revuelo que se iba a montar con su testimonio. El vídeo, aunque originalmente subido a TikTok, tardó poco en llegar también a Twitter y ha sido en esta red social donde se ha topado con un gran rechazo. De hecho, una mayoría de comentarios creen que la joven ha hecho apología del alcohol y que su cita sí que "ha esquivado una bala":

El chaval esquivó una bala — Alonso☭³³ (@alonsocialism0) March 22, 2023

Ah perdone por no ser un alcoholico señora — ☥Slim Cognito☥ (@im_slim_cognito) March 22, 2023

Más "cucu de la cabeza" está ella por rechazar a alguien solo por no tomarse una cerveza. Venga, a pastar txiki 👋🏻 — ARP_1922 (@ARP_1922) March 22, 2023

El chaval viendo cómo la cita se ha ido al caraho solo por que se la antojao un colacao pic.twitter.com/XNBgAE7P6U — 💀LIL_pAvLiTo💀 (@pablo_am_04) March 22, 2023

Yo me pido un batido de vainilla y tan ancha — Lawy 🫀 (@clarasc10_) March 22, 2023

Pues anda que yo, que me hubiera pedido una Puleva de fresa. 😅 — Alberto Luis Lorite (@Alberto_Lorite) March 22, 2023

Beber cerveza no te hace parecer más maduro. Es algo que esta gente no comprende cuando se ponen tan agresivos solo porque un chaval se pide un cacaolat



Qué bueno está el cacaolat por dios — LucidaHuxlux 🟩 - Don't ask for Latula x Mituna (@LHuxlux) March 22, 2023

Next para ti, no quiero alcohólicas — Algime17 (@Algime17) March 22, 2023

Qué chaval tan afortunado no tiene ni idea de la que se ha librado. — DEKKEN (@danigarrido92) March 22, 2023

Cacaolat en el bar SIEMPRE en mi equipo. Ella se lo pierde, seguro que bebe Mahou — José Ignacio (@Alan_D_Gray) March 22, 2023

literal el chico así pic.twitter.com/VxZ3BxO5jD — Carrefour España (@CarrefourES) March 22, 2023

Además, hay muchos asegurando que ellos también pedirían un batido.

Sigue los temas que te interesan